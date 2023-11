Los Pumas 7’s vencieron 24-5 a Chile y ganaron la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos

Los Pumas 7’s ganaron la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos 2023 tras derrotar a Chile en la final por 24-5, con Alejo Lavayén que fue figura y autor de un hattrick.

En Santiago de Chile, el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora debutó con una victoria por 40-7 sobre Jamaica, posteriormente derrotaron por 28-12 a Chile, y más tarde cerraron su participación en la primera ronda con un 35-5 sobre Uruguay. En la jornada sabatina, la selección nacional se impuso por 21-7 frente a Canadá en semifinales y finalmente terminó doblegando al conjunto local para alzarse con la presea dorada.

LOS PUMAS 7’S 24-5

CHILE (FINAL)

El primer tiempo arrancó con un try tempranero de Alejo Lavayén, quien se escapó tras un scrum y se zambulló en el ingoal chileno para poner el 5-0 parcial para Los Pumas 7. Inmediatamente los chilenos cometieron un error en defensa, Toto Mare punteó la pelota y Lavayén aprovechó, recogió el regalo, y anotó su segundo try de la tarde. Argentina siguió dominando el tanteador y luego de un scrum Lavayén salió rápido, armó una pared con Toto Mare y firmó su hattrick. En el arranque del complemento Manuel Bustamante anotó un try sorpresivo y recortó ventajas, pero Los Pumas 7 respondieron con uh try de Matías Osadczuk.

Formación de Los Pumas 7´s: 6- Santiago Álvarez Fourcade (cap), 3- Germán Schulz, 11- Luciano González, 7- Alejo Lavayén, 10- Santiago Mare, 9- Matías Osadczuk, 12- Marcos Moneta.

Suplentes: 1- Joaquín Pellandini, 2- Santiago Vera Feld, 4- Matteo Graziano, 5- Agustín Fraga, 8- Gastón Revol.

LOS PUMAS 7’S 21-7

CANADÁ (SEMIFINAL)

Sobre el comienzo del juego, las acciones correspondieron al conjunto nacional. Alejo Lavayén ingresó al ingoal de los Maple Leafs y anotó la conquista que luego Santiago Mare convirtió. Los conducidos por Gómez Cora no sufrieron sobresaltos en la primera etapa y se llevaron el marcador a favor por 7-0. En el complemento, Agustín Fraga incrementó la ventaja para Los Pumas 7’s; que sufrieron el descuento por parte de Alexander Russell. Aunque los norteamericanos nunca lograron entrar en juego, sobre el final, el try de Marcos Moneta selló el triunfo por 21-7.

Formación de Los Pumas 7’s: 5. Agustín Fraga, 6. Santiago Álvarez Fourcade (C), 7. Alejo Lavayén, 9. Matías Osadczuk, 10. Santiago Mare, 11. Luciano González Rizzoni, 12. Marcos Moneta.

Suplentes: 1. Joaquín Pellandini, 2. Santiago Vera Feld, 3. Germán Schulz, 4. Matteo Graziano, 8. Gastón Revol.

LOS PUMAS 7’S 35-5

URUGUAY

De entrada, Los Pumas 7’s lograron doblegar a Uruguay con su característica presión, mucho orden en la cancha y generando constantes espacios en el fondo, los cuales aprovecharon Matías Osadczuk en dos oportunidades y Santiago Mare. No obstante, el seleccionado oriental tomó el protagonismo en la segunda parte y mostró su mejor versión en el partido. Ahí fue cuando los dirigidos por Gómez Cora sacaron todos sus dotes defensivos, y con paciencia siguieron sumando puntos a través de Luciano González Rizzoni y Alejo Lavayén. De todas formas, y tras tanto insistir, finalmente en los instantes finales llegó la conquista uruguaya, de la mano de Ignacio Facciolo.

Formación de Los Pumas 7’s: 6. Santiago Álvarez Fourcade (C), 5. Agustín Fraga, 11. Luciano González Rizzoni, 7. Alejo Lavayén, 10. Santiago Mare, 9. Matías Osadczuk, 12. Marcos Moneta.

Suplentes: 1. Joaquín Pellandini, 2. Santiago Vera Feld, 3. Germán Schulz, 4. Matteo Graziano, 8. Gastón Revol.