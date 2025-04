Los Pumas 7’s vencieron a España 33-14 y se quedaron con el Bronce en Singapur

Los Pumas 7’s vencieron a España por 33 a 14 y se quedaron con el Bronce en la última etapa del Circuito Mundial de SVNS 2024/2025. Cabe recordar que el seleccionado argentino arrancó el Seven de Singapur con derrota ante Sudáfrica por 26 a 24, luego vencieron 19-12 a Gran Bretaña para clasificar primeros en su zona y cayeron ante Fiji 33 a 24 en las semifinales.

LOS PUMAS 7’S

33-14 ESPAÑA (Domingo)

Si bien el seleccionado nacional empezó mejor, los Leones 7’s fueron los que abrieron el marcador en dos jugadas seguidas: primero a los a los tres minutos Asier Perez y segundo Pol Pla tras un error en la salida, mientras que las conversiones fueron efectivas. Pero el conjunto argentino reaccionó de buena manera y con paciencia. Antes de un minuto para el cierre Marcos Moneta pudo apoyar y ya con el tiempo cumplido Tobías Wade llegó al ingoal español y él mismo fue el responsable de concretar las dos conversiones.

En el segundo tiempo Luciano González fue un tractor, avanzó hasta las 22 rivales y luego Germán Schulz metió un exquisito pase con el pie para que Matteo Graziano marque su try. Consecuentemente los dirigidos por Santiago Gómez Cora mejoraron en el juego y estuvieron fuertes en defensa, de tal manera que en otra buena jugada, González facturó en el ingoal rival. Por último, en una acción de contraataque Agustín Fraga hizo la personal y terminó en la punta para sentenciar el partido por el Bronce.

Formación de Los Pumas 7’s: 1- Matteo Graziano, 3- Germán Schulz, 9- Matías Osadczuk, 14- Joaquín Pellandini, 10- Santiago Mare (C), 11- Luciano González Rizzoni, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 5- Agustín Fraga, 7- Tobías Wade, 21- Facundo Pueyrredón , 22- Tomás Elizalde, 23- Santino Zangara.

LOS PUMAS 7’S

33-24 FIJI (Domingo)

El partido empezó con dominio del seleccionado argentino que le sacó la pelota a los isleños y golpeó primero con una conquista de Marcos Moneta, mientras que Joaquín Pellandini completó con la conversión. Aunque de inmediato Fiji respondió tras la salida y Filipe Sauturaga igualó el duelo 7-7. Luego, el equipo nacional continuo con ataque directos y en esa vía Luciano González Rizzoni apoyó para tomar la ventaja, pero nuevamente de inmediato Sakiusa Siqila igualó. Ya en el cierre de la primera etapa George Bose le dio la ventaja a los isleños, mientras que Moneta tuvo la posibilidad de igualar en el final pero no pudo apoyar.

En el complemento Fiji sacó ventaja de entrada Sevuloni Mocenacagi para ponerse 26-12 arriba. Santiago Gómez Cora movió el banco y Tomás Elizalde pudo anotar por la punta para acercarse 17-26 en Singapur. Pero como sucedió en el primer tiempo, los isleños respondieron rápidamente, en este caso con Kavekini Tanivanuakula para sacar una ventaja importante 33 a 17. Una vez más Los Pumas 7’s encontraron el juego y Matteo Graziano facturó en una muy buena jugada colectiva.

Formación de Los Pumas 7’s: 1- Matteo Graziano, 3- Germán Schulz, 9- Matías Osadczuk, 14- Joaquín Pellandini, 10- Santiago Mare (C), 11- Luciano González Rizzoni, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 5- Agustín Fraga, 7- Tobías Wade, 21- Facundo Pueyrredón , 22- Tomás Elizalde, 23- Santino Zangara.

LOS PUMAS 7’S 19-12

GRAN BRETAÑA (Sábado)

Los primeros minutos fueron favorables al seleccionado argentino que tuvo la posesión de la pelota y estuvo firme en ataque. Es así que a los dos minutos y tras una buena posesión, Marcos Moneta abrió el marcador y Joaquín Pellandini metió la conversión. Luego en la misma sintonía, Luciano González habilitó a Pellandini para marcar la segunda conquista y dejar el duelo 12-0. Pero en el final de la etapa inicial, los europeos aprovecharon el único ataque que tuvieron y facturaron con Charlton Kerr. Aunque el conjunto nacional tuvo la última y logró marcar su tercer try con Matías Osadczuk.

En el segundo tiempo Gran Bretaña ingresó mejor, el seleccionado nacional concedió demasiadas ventajas y Matteo Graziano fue amonestado. De esta manera llegó el descuento del Team GB mediante Tom Williams. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora daban nota de cansancio y a falta de un minuto para el final Pellandini capturó una gran pelota para darle aire al equipo argentino y poder acceder a semifinales.

Formación de Los Pumas 7’s: 3- Germán Schulz, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 9- Matías Osadczuk, 14- Joaquín Pellandini, 10- Santiago Mare (C), 11- Luciano González Rizzoni, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 1- Matteo Graziano, 5- Agustín Fraga, 7- Tobías Wade, 21- Facundo Pueyrredón , 23- Santino Zangara.

LOS PUMAS 7’S

24-26 SUDÁFRICA (Sábado)

En un primer tiempo muy parejo, el seleccionado nacional fue el que abrió el marcador a los dos minutos con la potencia de Luciano González que se escapó y llegó al ingoal, mientras que Joaquín Pellandini completó la jugada de siete puntos. Pero Sudáfrica pudo responder con Zain Davids y lo dio vuelta con la conquista de Siviwe Soyizwapi que se fue en velocidad para, mediante las conversiones de Selvyn Davis, pasar adelante 14-7. Aunque en el final de la etapa inicial, Tobías Wade hizo la personal y descontó para irse al descanso 14-12 abajo.

En el complemento el partido se presentó friccionado y con los Blitzboks tratando de imponer su juego. Aunque en una buena jugada los argentinos lograron llegar al tercer try del partido con Matías Osadczuk para dar vuelta la historia. Pero eso no sería todo, ya que en una duelo que estuvo de ida y vuelta, los Boks golpearon de nuevo con Dewald Human, aunque a falta de dos minutos para el cierre Agustín Fraga logró apoyar y Wade metió la conversión para dar vuelta el marcador 24-21. Pero eso no sería todo y en la última jugada, Zander Reynders llegó al try para darle la victoria a los africanos.

Formación de Los Pumas 7’s: 3- Germán Schulz, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 9- Matías Osadczuk, 14- Joaquín Pellandini, 10- Santiago Mare (C), 11- Luciano González Rizzoni, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 1- Matteo Graziano, 5- Agustín Fraga, 7- Tobías Wade, 21- Facundo Pueyrredón , 22- Tomás Elizalde.