Los Pumas 7’s vencieron a Gran Bretaña y clasificaron a los cuartos de final

Los Pumas 7’s vencieron por 22-5 a Gran Bretaña y se clasificaron a los cuartos de final del Seven de Dubai, la primera etapa de la temporada 2024/25 del Circuito Mundial, torneo del que vienen de consagrarse como el mejor equipo de la fase regular del curso anterior.

Antes, los dirigidos por Santiago Gómez Cora habían goleado 45-7 a Uruguay, y más tarde, cerrarán su participación en la fase de grupos este mismo sábado frente a Irlanda, desde las 13:00.

Los Pumas 7’s 22-

5 Gran Bretaña (Sábado)

Por la amonestación de Germán Schulz a los pocos segundos de comenzada la acción, el partido arrancó jugándose en campo argentino, aunque allí, el combinado nacional se mostró cómodo en defensa y supo quitarle la pelota a su rival para no correr peligro. Una vez que ambos elencos volvieron a tener siete jugadores, Los Pumas 7’s fueron capaces de plasmar este control en terreno contrario para asentarse de a poco en el mismo, a través de lo cual Marcos Moneta y Tobías Wade llegaron al try. Posteriormente, con una conquista de Matías Osadczuk en el arranque del segundo tiempo, los hombres de Gómez Cora ya habían conseguido una importante diferencia en el marcador, por lo que bajaron el pie del acelerador. Esto lo aprovechó Gran Bretaña, que de la mano de Sunni Jardine recortó la distancia, pero el ritmo ya estaba muy enfriado y el partido sumamente trabado, lo que les imposibilitó seguir puntuando, a lo que se sumó un último try de Agustín Fraga.

Formación de Los Pumas 7’s: 3. Germán Schulz, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 9. Matías Osadczuk, 14. Joaquín Pellandini, 10. Santiago Mare, 7. Tobías Wade, 13. Marcos Moneta.

Suplentes: 23. Santino Zangara, 5. Agustín Fraga, 2. Santiago Vera Feld, 21. Facundo Pueyrredón, 11. Luciano González Rizzoni.

Los Pumas 7’s 45-7 Uruguay

(Sábado)

En el inicio, se disputó un entretenido ida y vuelta en el que ambos equipos fueron verticales y encontraron espacios en la defensa rival. Así, Tobías Wade abrió el marcador para Los Pumas 7’s, e instantáneamente Juan Manuel Tafernaberry empató la historia. No obstante, tras este try en contra, el seleccionado argentino comenzó a someter cada vez más a Los Teros 7’s hasta dominarlos por completo en su propio campo, a través de lo que Luciano González Rizzoni, Wade otra vez y Santiago Mare se zambullaron en su ingoal. Después, en el complemento, el desarrollo fue el mismo, y los hombres de Santiago Gómez Cora doblegaron de principio a fin al combinado oriental. Ahora, apoyaron Santiago Vera Feld, Santino Zangara y Agustín Fraga.

Formación de Los Pumas 7’s: 3. Germán Schulz, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 9. Matías Osadczuk, 14. Jaquín Pellandini, 10. Santiago Mare, 7. Tobías Wade, 11. Luciano González Rizzoni.

Suplentes: 23. Santino Zangara, 5. Agustín Fraga, 2. Santiago Vera Feld, 21. Facundo Pueyrredón, 13. Marcos Moneta.