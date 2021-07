Los Pumas cerraron la gira previa al Rugby Championship con una contundente victoria ante Gales

Compartir

Linkedin Print

Luego del empate de la última semana, Argentina dominó el encuentro y se impuso por 33 a 11. En el horizonte asoma el debut frente a Sudáfrica, pautado para el 13 de agosto

Los Pumas le pusieron punto final a su gira por Europa en la previa a un nuevo Rugby Championship, el cual arrancará el próximo 13 de agosto frente a Sudáfrica como visitante. Luego del empate 20-20 del último fin de semana (con el condicionante de que Argentina jugó con uno menos durante casi toda la totalidad del partido), esta vez pisó fuerte en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff y doblegó a Gales, actual campeón del torneo Seis Naciones, por 33 a 11 con un estupendo partido de Rodrigo Bruni.

En igualdad de condiciones, los dirigidos por Mario Ledesma pudieron demostrar un mejor nivel aunque comenzaron abajo en el marcador a causa de un try de Owen Lane a los siete minutos. Los 30 grados en Gran Bretaña fueron testigos de la conversión fallida de Jarrod Evans (anotó seis unidades) para dejar el partido en 5-0. Una reacción inmediata en las manos de Matías Moroni le dieron los primeros puntos a la albiceleste. Nicolás Sánchez sumó dos puntos más y de ahí en adelante, Los Pumas controlaron el amistoso.

El primer tiempo fue dominio de Argentina, que pudo mejorar muchos aspectos respecto al partido pasado donde los errores de manejo y de disciplina condicionaron constantemente el trámite. Cuatro penales en la mitad inicial es el número a destacar y sirvió para que Tomás Cubelli se meta al ingoal de Gales para ampliar aún más la diferencia. Con la conversión del 10, sumado a un penal de los europeos, el resultado en el entretiempo fue de 17-8 a favor de los de Ledesma.

La segunda parte arrancó más parecido a lo que fue el empate de la semana pasada: muchas equivocaciones con las manos de ambos lados trabó el desarrollo del encuentro provocando varios scrums. Las formaciones fijas siguen siendo un fuerte de los Pumas y fueron importantes para conseguir tres penales: dos fueron aprovechados a la perfección por Sánchez y el último estampó en el palo derecho. Con el marcador estancado en 23-11 y con una amarilla por el lado de Gales por un tackle en el aire, Argentina controló la recta final hacia una nueva victoria.

A falta de cinco minutos para el cierre, nuevamente el scrum albiceleste consiguió otro penal y esta vez Nicolás no desaprovechó la oportunidad: nueve puntos en el segundo tiempo para estirar la ventaja a 15 puntos y así ponerle punto final al encuentro. La cereza del postre fue en los brazos de Pablo Matera, quien pudo penetrar la defensa europea para anotar el tercer try para Argentina y, junto a la conversión de Sánchez, cerraron una estupenda actuación con una merecida diferencia: 33 a 11.

Dos victorias y un empate fue el balance durante la gira antes de exigirse frente a los mejores en el próximo Rugby Championship. Como viene sucediendo desde 2012, los Pumas se enfrentarán contra Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia en busca de la mejor nación del hemisferio sur.

Compartir

Linkedin Print