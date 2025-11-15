Los Pumas con 5 cambios en el partido clave ante Escocia en Edimburgo

El equipo de Felipe Contepomi se juega mucho en el estadio Murrayfield: busca un triunfo vital para el ranking y el sorteo del Mundial 2027.

Los Pumas volverán a salir a la cancha este domingo y no será un partido más. Desde las 12:10 de la Argentina (15:10 hora local), el seleccionado nacional enfrentará a Escocia en el mítico estadio Murrayfield, en el segundo compromiso de la Ventana internacional de noviembre.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi viene de un triunfazo ante Gales en Cardiff (52-28), mientras que los escoceses llegan golpeados tras perder en casa frente a los All Blacks por 25-17. Pero más allá de los antecedentes inmediatos, el choque en Edimburgo tiene un condimento especial: es clave para el ranking de World Rugby y el sorteo del Mundial 2027.

Los cinco cambios de

Los Pumas para enfrentar

a Escocia

Para este partido decisivo, Contepomi metió mano en el equipo y dispuso cinco cambios respecto al XV que arrancó ante Gales. Las variantes serán Pedro Rubiolo por Marcos Kremer, Santiago Grondona por Pablo Matera, Matías Moroni por Justo Piccardo, Rodrigo Isgró por Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras

Dos jugadores llegarán a una marca especial: Juan Cruz Mallía y Juan Martín González alcanzarán los 50 caps con la camiseta de Los Pumas.

La formación de

Los Pumas vs. Escocia

Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efraín Elías, Pablo Matera, Agustín Moyano, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

Por qué el partido ante

Escocia es clave para

Los Pumas

El duelo en Murrayfield no solo tiene valor deportivo: puede definir el futuro de Los Pumas en el próximo Mundial. El sorteo para la Copa del Mundo de Australia 2027 será en diciembre y, con la ampliación de 20 a 24 equipos, los seis primeros del ranking serán cabezas de serie en los grupos.

Hoy, Argentina está sexta en el ranking de World Rugby (84.30 puntos), pero la pelea es ajustadísima: Australia está séptima (81.69) y Escocia octava (81.21). Un triunfo en Edimburgo puede asegurarle a Los Pumas ese lugar de privilegio y evitar rivales de peso en la fase de grupos del Mundial.

El historial entre

Los Pumas y Escocia

25 partidos jugados

12 triunfos para Los Pumas

13 victorias para Escocia

0 empates

La última vez que Argentina ganó en Edimburgo fue en 2009, por un ajustado 9-6.