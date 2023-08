Los Pumas con foto oficial, viaje, pretemporada y al Mundial de Rugby

Terminaron las mini vacaciones y el equipo ya está en modo-Copa, con un pie en el avión para dirigirse a Europa y poner foco en el debut.

Después de terminar unas mini vacaciones que el plantel se tomó tras jugar el sábado 5 contra Sudáfrica en Vélez, los rugbiers de Los Pumas ya volvieron a poner el modo-Copa en sus chips. Este lunes 14 de agosto volvieron a Casa Pumas para que les tomaran la foto oficial (se abandonó la cábala de hacerla en Belgrano) y este martes viajarán a las 16.30 desde Ezeiza a Europa, para encarar el objetivo máximo de este año: el Mundial.

Ya la delegación es de 33 jugadores, los cuales realizarán una corta pretemporada en Portugal, que incluirá un amistoso vs. España en Madrid el 26 y, tras unos días más en la región de El Faro, el plantel viajará el 1° de septiembre a Francia, donde el 9 debutará ante Inglaterra en Marsella. El australiano Michael Cheika está al frente de la movida.

Los Pumas no se quedarán ni un día en París al principio, si no que volarán hacia Nantes, para instalarse en una localidad que queda en las afueras de la conocida ciudad del oeste del país, a unos 80 kilómetros. Será en la comuna costera La Baule-Escoublac, bañada por el frío Océano Atlántico Norte, con playas que son de las más recomendadas de Europa por su extensión, pero no por su temperatura, que en septiembre se asemeja a Mar del Plata en abril.

Los Pumas eligieron el mismo complejo en el que estuvo Irlanda en estos días y fue el plantel que dirigió Daniel Hourcade en el Mundial de Inglaterra 2015 y terminó en el cuarto lugar. Es el Browns Sports, un lugar con todo a mano -cancha, hotel, gimnasio, pileta-, lejos de los flashes, la familia, los hinchas y la prensa, ya que el acceso estará vedado a los periodistas. Además del plantel viajará un jugador reserva: el apertura tucumano Tomás Albornoz.

Para lo único que se abandonará ese búnker será para el último amistoso que le queda al equipo, ante España. Por lo que adelantó Cheika, ese partido será de ajuste y para darles minutos a jugadores que no los tuvieron, caso Tomás Cubelli, así que los titulares recién se van a poder ver en Marsella ante los ingleses.

Para llegar bien a ese partido, Los Pumas, en La Baule-Escobulac se entrenarán dentro del Complejo deportivo Jean-Gaillardon-Les Salines, ubicado a las afueras de la ciudad. Este lugar cuenta con numerosas instalaciones, como una cancha de rugby al exterior con césped natural, gimnasio de 140 m², una sala de entrenamiento de 640 m² con césped sintético y una cancha de competencia de 1.060 m² con piso de parqué.

El equipo se quedará lo mínimo indispensable en cada sede a la que tenga que viajar. Por reglamento de la Copa del Mundo, debe llegar dos días antes de cada partido. Así, a Marsella (Inglaterra) y para enfrentar a Samoa (el 22) en St. Etienne, se trasladará en viajes relámpagos ida y vuelta en avión.

Ya para los últimos dos partidos, el 30 vs. Chile y el cierre del 8 de octubre ante Japón, el viaje será mínimo, en bus, porque jugarán en el Stade de la Beaujoire de Nantes. Si pasan a cuartos, ya tendrán que moverse a Marsella, y si siguen en pie, a París para las semi y la final o el duelo por el tercer puesto.

La lista de Los Pumas

Pilares

Tomás Gallo y Nahuel Tetaz Chaparro de izquierdos y Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi y Eduardo Bello de derechos. Tetaz y Sclavi pueden forman en ambos lados.

Hookers

Julián Montoya, el capitán, y Agustín Creevy, el único Puma Centenario. Como tercero aparece Ignacio Ruiz.

Segunda líneas

Tomás Lavanini y Matías Alemanno son los titulares, aunque éste último se lesionó, pero viajará igual porque se cree que llega al debut. Después hay dos lugares más. Pedro Rubiolo (20 años) la rompió en Johannesburgo para sorprender a muchos, y Guido Petti volvió ante Sudafrica tras 10 meses por lesión y dejó en claro que tiene calidad. Además, estos dos últimos pueden jugar en la tercera línea.

Tercera líneas

Los de memoria son Pablo Matera, Santiago Grondona y Juan Martín González. Marcos Kremer, quien no pudo jugar este año por una suspensión, también solía ser titular y además puede jugar de segunda. Otro que se pone solo es el octavo Rodrigo Bruni. El sexto es Facundo Isa.

Medio scrums

Gonzalo Bertranou, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Cubelli.

Aperturas

Santiago Carreras (también como opción a fullback) y Nicolás Sánchez.

Centros

La idea de Cheika sería que jueguen Santiago Chocobares y Lucio Cinti de titulares. Jerónimo De la Fuente es la clara tercera opción junto con Matías Moroni, que indistintamente puede jugar de wing.

Wines

Mateo Carreras y Emiliano Boffelli (puede ser fullback e incluso apertura de auxilio) más el nombrado Moroni. Rodrigo Isgró (viene del seven), al estilo Rubiolo, impactó en su primera vez vs. All Blacks, por eso se metió, Además, Cheika se inclinó por la experiencia de Juan Imhoff.

Fullback

Juan Cruz Mallía y Martín Bogado, pese a que el misionero solo jugó un partido. Además de las opciones mencionadas en Boffelli, Imfoff y Santi Carreras.

El XV titular

Con todos sanos, hoy, los titulares vs. Inglaterra serían: Gallo, Montoya, Gómez Kodela; Alemanno, Lavanini; Matera, Grondona, González; Bertranou, S. Carreras; Boffelli, Chocobares, Cinti, M. Carreras; Mallía.