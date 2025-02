Los Pumas con sedes definidas para enfrentara los All Blacks por el Rugby Championship

Los Pumas confirmaron su calendario para recibir a los All Blacks por las dos primeras fechas del Rugby Championship: el seleccionado argentino jugará ante los hombres de negro en Córdoba y en Vélez.

El primer partido será el 16 de agosto en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el seleccionado argentino no juega desde 2014, mientras que la segunda fecha será el 23 de agosto en Buenos Aires en el estadio de Vélez Sarsfield. Ambos encuentros serán a las 18:10 horas.

El seleccionado albiceleste y los hombres de negro ya disputaron 16 partidos en Argentina, con un balance de 15 derrotas y un empate (21-21 en 1985 en Ferro). Si bien será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en Córdoba, esta será la cuarta visita de los All Blacks a la provincia: en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.

En lo que respecta a Los Pumas, volverán a Córdoba después de 11 años, tras lo que fue la ajustada derrota ante Escocia por 19-21 en 2014. En sus cinco compromisos en la provincia, Los Pumas cosechan dos victorias y tres derrotas. En 2012 vencieron a Francia por 23-20, y en 2003 a Fiji por 49-30.

El vínculo entre Los Pumas y Vélez ya lleva 39 años, el primer partido allí fue el 31 de mayo de 1986, donde 41.286 espectadores fueron testigos del triunfo ante Francia por 15-13. En total se disputaron 39 partidos, con un balance de 14 victorias, 24 derrotas y 1 empate. A su vez, Vélez es el estadio donde más veces jugaron los All Blacks en Argentina con 7 encuentros; su última vez allí fue en 2019 cuando se impusieron ante Los Pumas por 20-16.

Esta será la decimocuarta visita de los All Blacks al país, y se volverán a encontrar tras los dos partidos disputados en 2024 por el Rugby Championship. Allí, se destaca la recordada victoria por 38-30 en Wellington, que significó el tercer triunfo en la historia y la mayor cantidad de puntos que los locales recibieron de local; mientas que en la revancha, fue victoria para los de negro por 42-10 en el mítico Eden Park de Auckland.