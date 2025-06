Los Pumas confirmaron su equipo para enfrentar a los British and Irish Lions

Con tres debutantes y una sorpresa, Felipe Contepomi debió armar un rompecabezas debido a que muchos de los jugadores están con compromisos en sus clubes.

Tanto Julián Montoya, el capitán, como Felipe Contepomi, el entrenador, hablaron de arrancar donde terminaron el 2024. De construir los cimientos de estos Pumas versión 2025 desde lo que dejó la última ventana de noviembre en Europa. Este viernes, a partir de las 16, en Dublín, tendrán el desafío mayúsculo de enfrentar a los British and Irish Lions, el seleccionado que agrupa cada cuatro años a los mejores jugadores de Inglaterra, Irlanda, Gales y Escocia.

Apretado por el calendario, con 12 jugadores participando en el Top 14 francés y otros tantos lesionados o con descanso, Contepomi armó un rompecabezas para afrontar el duelo del viernes, en el que pondrá a los más experimentados que tiene a disposición, con un solo jugador que hará su estreno como titular: Justo Piccardo llevará la 12 de los Pumas por primera vez en su carrera, acompañado por Lucio Cinti en el centro de la cancha. Si de empezar donde finalizaron el 2024 se trata, el jugador del SIC fue el último en debutar el año pasado, precisamente en el mismo Aviva Stadium de Dublín, ante Irlanda. Matías Moroni, que si ingresa alcanzará los 90 caps internacionales, esperará su oportunidad desde el banco.

Entre los reservas, tres jugadores tendrían su bautismo: Bautista Bernasconi, Boris Wenger y Simón Benítez Cruz. “La dinámica con la que entrenamos y toda esa información que hay que tomar, como los cantos o a como queremos jugar, hay que ir desde el principio y es muchísima información. Pero a los chicos los veo bien”, explicó Felipe Contepomi en conferencia de prensa. “Los vi muy bien en los entrenamientos, obviamente con errores, siempre los va a haber. Pero lo importante es que se pudieron acoplar a esa intensidad con la que queremos entrenar. No se notó una diferencia abismal, todos pudieron llevar a cabo los entrenamientos”, agregó.

Bernasconi se entrenó durante casi todo el 2024 con los Pumas y le llega su gran chance. Después de dos temporadas y media en Benetton, el hooker de 23 años acumula rodaje en el rugby de alto nivel y, sin Ignacio Ruiz, ausente por lesión, sumaría minutos. La realidad de Wenger es diferente: en su primera convocatoria se ganó un lugar en el plantel para el día del partido. El viernes pasado disputó la final del Súper Rugby Américas ante Peñarol y ahora se medirá ante el poderoso seleccionado británico irlandés: “Boris me sorprendió en los entrenamientos de scrum, es muy fuerte. Se ve que en el Súper Rugby Américas tuvieron un scrum muy dominante y es lindo ver eso. La primera línea (de Dogos XV) está toda acá. Va a ser una linda batalla adelante”, destacó Julián Montoya. Con 40 partidos en Dogos XV y un paso en los Pumitas y Argentina XV, el pilar izquierdo formado en Jockey de Villa María estará como relevo de Mayco Vivas, en un puesto en el que le dieron descanso a Thomas Gallo.

Benítez Cruz le ganó la pulseada a Agustín Moyano. Dos que vienen de participar del Súper Rugby Américas y pelearán por el puesto de medioscrum, de escasas variantes, con Gonzalo García afianzado como titular. Con 26 años, viene de destacarse en Tarucas y estará entre los relevos por primera vez. “Nos estamos conociendo con los más chicos. Estamos aprovechando el tiempo que tenemos libre, ayer hicimos un asado para conocernos más entre nosotros y empezar a generar esos vínculos que son muy importante para este equipo”, valoró Montoya.

Será un banco de reservas sin mucho bagaje internacional; además de los tres potenciales debutantes, Francisco Coria Marchetti y Joaquín Moro tendrán su primer partido ante una potencia (sólo jugaron ante Uruguay). Santiago Grondona es el único del pack de forwards con experiencia, mientras que, entre los backs, Contepomi optó por Moroni y Cordero, dos conocidos.

La actualidad de los pilares es la principal preocupación para el encuentro en Dublín. Mayco Vivas no juega en su club desde el 25 de enero, mientras que Joel Sclavi sólo acumuló 23 minutos en los últimos cuatro meses. En ese sentido, la presencia de Montoya es fundamental, por su experiencia y liderazgo para el scrum.

Después de 20 años los British and Irish Lions y los Pumas se volverán a ver las caras, con una realidad diferente al empate en Cardiff, con un penal agónico de Jonny Wilkinson. Por rendimiento y competitividad se ganaron la oportunidad de estar frente a frente nuevamente ante el tradicional seleccionado, que se prepara para su gira por Australia.