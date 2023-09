Los Pumas debutarán hoy en el Mundial ante Inglaterra: será un choque clave para ambos

Los Pumas e Inglaterra se medirán este sábado, en lo que será el partido debut de ambos en la Copa del Mundo. El encuentro será a partir de las 12:45 horas y se podrá observar en vivo en ESPN Scrum en Star+ y ESPN.

Cómo llegan:

Sacudidos por un montón de situaciones atípicas, lesiones, suspensiones y falta de resultados, Inglaterra no llega cómodo al debut de Francia 2023. Sin embargo es el último subcampeón del mundo y un equipo que por su sólo nombre merece respeto. El primer año de Steve Borthwick como Head Coach tampoco fue bueno. Tres victorias y seis derrotas en un año mundialista no generan una buena sensación. Y las suspensiones al capitán Owen Farrell y Billy Vunipola, los sacaron del debut. La baja del capitán de Inglaterra es considerable para la estructura del XV de la Rosa, por el liderazgo que el goleador tiene dentro del plantel. Este año Inglaterra sólo ganó tres partidos: dos frente a Gales (20-10 y 19-17) y uno ante Italia (31-14). Luego perdieron ante Escocia, 29-23, Francia, 53-10, Irlanda (29-16 y 29-10) y Fiji (30-22) en la despedida de su país. La curiosidad es tres de ellas fueron como locales en Twickenham.

Los Pumas llegan muy enfocados en mejorar su participación del último Mundial. Dolió irse antes de Japón en un balance que no conformó a nadie. Para Francia la preparación fue diferente. El equipo se encerró para trabajar en sus factores internos, uno de ellos muy centralizado desde que el staff lo conduce Michael Cheika: el mental. Con el Head Coach australiano el equipo le ganó a los All Blacks, Inglaterra y Australia de visitante. Y armó un plantel competitivo que si arranca bien no se sabe dónde puede terminar. Empieza una gran oportunidad para el rugby argentino con un equipo que llega para ser protagonista.

Qué buscan: Como potencia y único país europeo que ganó una Copa del Mundo, en 2003, Inglaterra siempre es candidato. Tiene una de las mejores ligas del mundo y jugadores que se miden en el más alto nivel cada fin de semana. Por más que no lleguen en su mejor momento, siempre son un equipo para respetar.

La Argentina quiere dar el golpe como lo hizo en el estreno del 2007. El plantel llega bien, muy concentrado en lo que tiene que hacer y con armas para ganarle a cualquiera. Sólo falta que las cosas salgan, que la confianza esté en su punto óptimo y la ansiedad no le gane a las decisiones. El equipo tiene un equilibrio entre experiencia y juventud: el primer objetivo se llama Inglaterra y Los Pumas van por ellos.

Antecedentes en la historia

Con la inclusión del primer partido que jugaron en Londres y empataron 13-13 en el estadio de Twickenham (los ingleses denominaron a esa formación Inglaterra XV), Los Pumas y el equipo de la Rosa jugarán el 27° duelo del historial, en el cotejo inicial del Grupo D, en Marsella.

De las otras 26 ocasiones, sólo cinco terminaron con victorias argentinas. Dos como visitantes y tres en condición de local. El último antecedente fue el triunfo argentino de noviembre de 2022, 30 a 29, en Twickenham. Porque la Argentina no ganaba en Londres desde 2006, 25-18.

La restantes éxitos fueron en nuestro país: en Salta 2009, 24-22, el estadio de Ferro Carril Oeste en 1996, 33-13 y Vélez Sarsfield en 1990, 15 a 13.

En la RWC:

5/10/2019 – Pool C – Inglaterra 39 vs. Argentina 10 – Ajinimoto Stadium, Tokio (Japón)

10/9/2011 – Pool B – Inglaterra 13 vs. Argentina 9 – Otago Stadium, Dunedin (Nueva Zelanda)

27/5/1995 – Pool B – Inglaterra 24 vs. Argentina 18 – Kings Park Stadium, Durban (Sudáfrica)

Formaciones

Argentina: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela, 4. Matías Alemanno, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Juan Martín González, 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Emiliano Boffelli, 15. Juan Cruz Mallía

Suplentes: 16. Agustín Creevy, 17. Joel Sclavi, 18. Eduardo Bello, 19. Guido Petti, 20. Pedro Rubiolo, 21. Rodrigo Bruni, 22. Lautaro Bazán Vélez, 23. Matías Moroni.

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Jamie George, 3. Dan Cole, 4. Maro Itoje, 5. Ollie Chessum, 6. Courtney Lawes, 7. Tom Curry, 8. Ben Earl, 9. Alex Mitchell, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Manu Tuilagi, 13. Joe Marchant, 14. Jonny May, 15. Freddie Steward.

Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Joe Marler, 18. Will Stuart, 19. George Martin, 20. Lewis Ludlam, 21. Danny Care, 22. Marcus Smith, 23.