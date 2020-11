Los Pumas demostraron en una semana que están para competir contra los mejores

Compartir

Lo primero que hay que destacar entre lo que estamos viendo en este Tri-Nations y las últimas presentaciones de Los Pumas en el Mundial 2019 es que algo ha cambiado para bien. Así como he intuido comportamientos negativos en el equipo durante la Copa del Mundo en Japón, ahora mi sensación en esta nueva etapa es positiva. Está claro que se realizó un trabajo de autoconocimiento, de liderazgos, de identidad que involucra a la dirigencia, staff y equipo, que comenzó a dar sus frutos en el triunfo histórico ante Nueva Zelanda, pero que continuó en este partido frente a los Wallabies, donde pese a los errores hay una constante que posibilita el optimismo.

En el comienzo del partido y durante todo el primer tiempo, se vieron bien marcados los estilos y estrategias de juego de cada equipo. Los Wallabies imponiendo un juego dinámico, creativo; Los Pumas, en cambio, conservadores, empoderando su juego en su férrea y efectiva defensa. Fue en el primer tiempo para los hombres de Deve Rennie, con control y varias fases para generar y atacar los espacios. Sin prevalecer, y a pesar de su amplio dominio no pudo hacer tries y hacer la diferencia. Los hombres de Mario, serenos, pacientes, fueron sumando puntos con los penales de Nicolás Sánchez, aprovechando la indisciplina y la ineficacia de los de amarillo, sin poder marcar dos tries anulados por video. El resultado parcial fue para los Wallabies que anotaron dos veces por su apertura Hodge y se fueron al descanso (9-6).

El comienzo del segundo tiempo tendía al mismo escenario que el primero y con una amarilla para Montoyo, Hodge volvió a anotar (12-6) mientras Sánchez fallaba su primer envío a los palos. Por indisciplina Argentina, el 10 amarillo volvía a convertir su quinto envío, para marcar la máxima diferencia (15-6).

A medida que pasaban los minutos, los Wallabies empezaban a perder el hilo del partido. Con inseguridades, sin determinación y con torpezas en su juego, permitieron a Nico Sánchez seguir sumando con su pie.

Es evidente que la virtud del equipo tomando los dos encuentros, es la consolidación de la estructura defensiva, individual y colectiva, durante los 80 minutos. Es decir, la capacidad individual y colectiva de apropiarse, de poner en acción y en sinergia el aspecto físico, mental y técnico durante todo el partido. ¿Qué aspectos hay que mejorar? La indisciplina en el juego y los errores no forzados. Y así como la estructura defensiva es destacable, la dificultad para consolidar la estructura ofensiva también está a la vista.

Pero en este partido frente a Australia, los reemplazos y el uso del banco argentino fueron acertados, sobre todo con el ingreso de Facundo Isa que siempre ganó metros poniendo el equipo adelante, provocando el último penal para igualar el marcador (15-15.

Por lo que veo y percibo en esta nueva etapa, las columnas son la sintonía y sinergia entre los dirigentes, staff , capitán y los diferentes líderes naturales que existen en el equipo… Pero en definitiva la mejor imagen y ejemplo es lo que se ve en la cancha.

Sin dudas que hay una transición en el seleccionado y el principal agente de cambio es el profesionalismo que implica estructura, organización, visión, objetivos claros y recurrencia de trabajo.

El final frente a los Wallabies fue excitante. Fue empate, pudo haber sido victoria, pero para Los Pumas debe considerarse un triunfo la constancia de su rendimiento, jugando sin desentonar contra dos monstruos del rugby mundial en apenas una semana.

