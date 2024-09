Los Pumas juegan en Sudáfrica por el final del Rugby Championship

El equipo argentino sueña con alzar la corona del Hemisferio Sur, en la casa de los bicampeones del mundo.

Los Pumas llegan a la última fecha del Rugby Championship con la posibilidad de escribir aún una página más de historia de la que ya hicieron hasta el momento. Y es que tras derrotar a Sudáfrica en Santiago del Estero, los dirigidos por Felipe Contepomi se enfrentarán a los Springboks como visitantes con el gran objetivo de consagrarse campeones del certamen del Hemisferio Sur.

Los Pumas visitarán a Sudáfrica este sábado a las 12 (horario argentino). El partido se disputará en el Mbombela Stadium, de Nelspruit, y se podrá ver en vivo por la pantalla de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.

El seleccionado albiceleste atraviesa un momento histórico, ya que logró vencer a los tres grandes del Sur por primera vez en una misma edición del Rugby Championship. Este logro le da al grupo la confianza necesaria para encarar la última fecha con todo en juego. De hecho, Los Pumas saben que no tienen nada que perder, y aunque las matemáticas no jueguen a su favor (para ser campeones deberán ganar este encuentro, sumar el punto bonus -anotar tres más tries que el rival- y que Sudáfrica no consiga el bonus defensivo -se otorga por perder por siete puntos o menos-), saldrán a la cancha habiendo demostrado estar a la altura de los mejores del mundo.

Por su parte, los Boks llegan con la presión de jugar frente a su gente y la expectativa de adueñarse del campeonato. Para este duelo, las principales figuras dirigidas por Rassie Erasmus saldrán desde el arranque con el objetivo de asegurar el título (en Santiago del Estero, el head coach optó por un mix para darle descanso a varios referentes). Claramente, parten como los favoritos, pero saben que Los Pumas ya les ganaron y que será un partido complejo.

Ambos equipos se enfrentaron en un total de 36 ocasiones, con 4 triunfos para Los Pumas y 32 para los sudafricanos, además de un empate. En lo que tiene que ver con el Rugby Championship, jugaron 19 veces: 4 éxitos, 15 derrotas y una igualdad para Argentina.

La formación de

Los Pumas vs. Sudáfrica

Titulares

Thomas Gallo (31 caps)

Julián Montoya (101 caps) capitán

Joel Sclavi (23 caps)

Pedro Rubiolo (16 caps)

Tomás Lavanini (90 caps)

Juan Martín González (36 caps)

Santiago Grondona (17 caps)

Joaquín Oviedo (9 caps)

Gonzalo García (7 caps)

Tomás Albornoz (13 caps)

Mateo Carreras (25 caps)

Santiago Chocobares (26 caps)

Matías Moroni (85 caps)

Rodrigo Isgró (3 caps)

Santiago Carreras (50 caps)

Suplentes

Ignacio Ruiz (14 caps) Ignacio Calles (4 caps) Pedro Delgado (1 cap) Franco Molina (8 caps) Pablo Matera (106 caps) Lautaro Bazán Vélez (16 caps) Lucio Cinti (28 caps) Juan Cruz Mallía (38 caps)

La formación de los Springboks vs. Argentina

Titulares

Ox Nche (36 caps)

Bongi Mbonambi (74 caps)

Frans Malherbe (75 caps)

Eben Etzebeth (127 caps)

Ruan Nortje (5 caps)

Siya Kolisi (88 caps) capitán

Pieter-Steph Du Toit (83 caps)

Jasper Wiese (30 caps)

Jaden Hendrikse (17 caps)

Manie Libbok (17 caps)

Kurt-Lee Arendse (21 caps)

Damian De Allende (84 caps)

Jesse Kriel (76 caps)

Cheslin Kolbe (37 caps)

Aphelele Fassi (8 caps)

Suplentes