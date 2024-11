Los Pumas jugaron un gran partido, pero cayeron 22-19 con Irlanda en Dublín

Los Pumas cayeron ante Irlanda por 22-19 en su segunda presentación en la ventana de noviembre de 2024 en el Aviva Satadium de Dúblín. De esta forma, tras una victoria y una derrota, los dirigidos por Felipe Contepomi cerrarán la gira frente a Francia el próximo viernes 22.

De entrada, el encuentro se condicionó por la amonestación a Matías Moroni por un tackle alto y, aunque los primeros minutos fueron bastantes disputados, a partir de esa acción el dueño de casa comenzó a encontrar con facilidad los espacios en el fondo albiceleste, a través de lo cual rápidamente apoyó por duplicado de la mano de Jack Crowley y Mack Hansen.

Tras unos minutos de asedio, poco a poco Los Pumas pudieron contrarrestar por momentos la postura dominante de su rival desde el contacto y con avances muy trabajados de varias fases. No obstante, no pudieron conseguir la profundidad necesaria para llegar al try y la vía para puntuar fue el pie de Tomás Albornoz, autor de tres penales.

Sin embargo, y pese a la tarjeta amarilla a Finlay Bealham, Irlanda en líneas generales dominó el primer tiempo y controló la posesión elaborando varias buenas maniobras a base de toques cortos y paciencia para generar huecos en la defensa rival. Así, Joe McCarthy aportó una conquista más, y Crowley se despachó con un drop.

Sobre el final de la primera parte, el seleccionado argentino volvió a reponerse y provocó un entretenido ida y vuelta en el que otra vez hizo figura al fondo local. De esta manera, con todos estos factores mencionados presentes, y el ataque argentino neutralizado, los dirigidos por Andy Farrell se fueron ganando por 22-9 al descanso.

Posteriormente, Los Pumas salieron al complemento con la convicción de mantener lo demostrado antes del entretiempo, lo cual provocó que el desarrollo del partido de un cambio rotundo y se verticalice demasiado. Esto favoreció a la visita, que no tardó en aprovecharlo y llegar al ingoal contrario de la mano de Juan Cruz Mallía.

A su vez, por reiteración de infracciones, Joe McCarthy se fue amonestado y acto seguido Albornoz concretó un penal más. Este fue el mejor momento de los hombres de Felipe Contepomi en el encuentro, porque con mucha autoridad sometió a Irlanda durante una buena cantidad de minutos y lo mantuvo muy lejos de su ingoal.

De cualquier forma, pasado este rato de dominio del combinado nacional, tras el que quedó a tres puntos de igualar la historia, el Trébol volvió a tomar la iniciativa y a acomodarse en campo contrario. No obstante, a diferencia del primer tiempo, ahora Los Pumas, pese a que les costó salir de su mitad de cancha, se mantuvieron impenetrables en defensa.

Esto se sostuvo hasta casi el cierre del partido. En el medio, Francisco Gómez Kodela se fue amonestado a minutos del final. Sin embargo, ya en el tiempo añadido, un último envión del seleccionado argentino le devolvió la ilusión luego de un excelente segundo tiempo en el que no recibió puntos, pero ahora fue la defensa irlandesa la que se lució en el contacto para aguantar el resultado y finalmente llevarse la victoria.

Síntesis

IRLANDA (22): 1. Andrew Porter, 2. Ronan Kelleher, 3. Finlay Bealham, 4. Joe McCarthy, 5. James Ryan, 6. Tadhg Beirne, 7. Josh van der Flier, 8. Caelan Doris (C), 9. Jamison Gibson-Park, 10. Jack Crowley, 11. James Lowe, 12. Robbie Henshaw, 13. Garry Ringrose, 14. Mack Hansen, 15. Hugo Keenan.

Suplentes: 16. Rob Herring, 17. Cian Healy, 18. Thomas Clarkson, 19. Ryan Baird, 20. Peter O’Mahony, 21. Craig Casey, 22. Sam Prendergast, 23. Jamie Osborne.

Cambios: ST: 13′ Thomas Clarkson por Finlay Bealham, 22′ Sam Prendergast, Ryan Baird, Jamie Osborne y Rob Herring por Jack Crowley, James Ryan, Robbie Henshaw y Ronan Kelleher, 25′ Peter O’Mahony por Ryan Baird, 27′ Cian Healy por Andrew Porter, Craig Casey por Jamison Gibson-Park.

Entrenador: Andy Farrell

LOS PUMAS (19): 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo Bertranou, 10. Tomás Albornoz, 11. Bautista Delguy, 12. Matías Moroni, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Ignacio Calles, 18. Francisco Gómez Kodela, 19. Franco Molina, 20. Santiago Grondona, 21. Gonzalo García, 22. Santiago Carreras, 23. Justo Piccardo.

Cambios: ST: 7′ Gonzalo García por Gonzalo Bertranou, 12′ Francisco Gómez Kodela y Franco Molina por Joel Sclavi y Guido Petti, 18′ Santiago Carreras por Rodrigo Isgró, 19′ Justo Piccardo por Lucio Cinti, 23′ Ignacio Ruiz y Santiago Grondona por Julián Montoya y Pablo Matera, Ignacio Calles por Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 4′ try convertido de Jack Crowley (I), 6′ try de Mack Hansen (I), 13′ penal de Tomás Albornoz (LP), 17′ penal de Tomás Albornoz (LP), 21′ drop de Jack Crowley (I), 26′ penal de Tomás Albornoz (LP), 32′ try de Joe McCarthy convertido por Jack Crowley (I).

Resultado parcial:

IRLANDA 22-9 LOS PUMAS

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 5′ try de Juan Cruz Mallía convertido por Tomás Albornoz (LP), 11′ penal de Tomás Albornoz (LP).

Resultado final: IRLANDA 22-19 LOS PUMAS

AMONESTADOS: PT: 3′ Matías Moroni (LP), 16′ Finlay Bealham (I). ST: 10′ Joe McCarthy (I), 36′ Francisco Gómez Kodela (LP).

ÁRBITRO: Paul Williams (Nueva Zelanda).

CANCHA: Aviva Stadium, Dublín.