Los Pumas jugaron un gran partido y golearon 50-18 a Italia en Údine

Los Pumas hicieron un gran partido y se llevaron un triunfazo ante Italia por 50-18 en su estreno en la ventana de noviembre en el Stadio Friuli de Údine. De esta forma, los dirigidos por Felipe Contepomi estiraron a 10 su racha de victorias frente a la Azurra en condición de visitante.

El seleccionado argentino tomó la iniciativa desde el arranque y no tardó en someter a su rival a través del contacto, con lo que lo arrinconó cerca de su propio ingoal y lo forzó a cometer infracciones para cortar sus enviones. Así, Tomás Albornoz abrió el marcador con un penal.

No obstante, posteriormente los dirigidos por Gonzalo Quesada pudieron acomodarse en campo contrario y empezar a dominar la posesión de la pelota, pero nuevamente fueron neutralizados desde los tackles y los rucks. Pasados unos buenos minutos del local, Los Pumas volvieron a empujar hacia adelante, y en un contraataque, Juan Cruz Mallía llegó al try.

A partir de esa acción, el partido comenzó a abrirse más y se produjo un entretenido ida y vuelta en el que fueron los hombres de Felipe Contepomi los que se fortalecieron, y un rato más tarde, tras una excelente presión y una serie de errores defensivos de la Azurri, Gonzalo Bertranou estiró aún más la ventaja con otra conquista.

Acercándose al final de la primera parte, Italia volvió a empujar, finalmente consiguió arrinconar al combinado nacional y ahora fue éste el obligado a forzar al límite la defensa. De esta forma, Juan Martín González recibió una tarjeta amarilla tras una infracción a centímetros del ingoal y el dueño de casa pudo romper su 0 en el score gracias a un try-penal.

Desde entonces, y hasta el descanso, el conjunto europeo siguió jugando en terreno contrario, y aunque le costó bastante conseguir la profundidad necesaria para apoyar, con un penal en la última acción de Tommaso Allan, siguió acortando la distancia y se fue en desventaja por 17-10 al vestuario.

En el complemento, ese mencionado quiebre que se había producido antes, con el que ambos equipos lograron mayor fluidez, se mantuvo, y aunque Italia sumó de entrada con una nueva patada de Allan, a los pocos minutos el seleccionado argentino volvió a sacar provecho de su superioridad en el contacto para llegar a un nuevo try de la mano de Joel Sclavi.

Con esta nueva conquista en contra, Italia inevitablemente debió dar un paso hacia adelante y tomar mayores riesgos para juntar más gente en ataque. Esto no le funcionó, porque aparte de que al principio no pudieron volcar en el marcador esta postura, los backs argentinos fueron letales al contraataque, y Tomás Albornoz y Santiago Cordero apoyaron.

Así, con el partido completamente quebrado, finalmente Giacomo Nicotera pudo concretar una conquista para su equipo, aunque la respuesta albiceleste nuevamente no demoró en aparecer, y bajo la misma fórmula, Matías Alemanno y Bautista Delguy estiraron la ventaja. En el medio, Lorenzo Cannone se fue amonestado.

De esta manera, el ritmo no cesó hasta el silbatazo final, y Los Pumas concretaron un tirunfazo a base de mucha superioridad en el contacto y aprovechando al máximo los espacios propiciados por su rival.

Síntesis

ITALIA (18): 1- Mirco Spagnolo, 2- Gianmarco Lucchesi, 3- Marco Rinccioni, 4- Niccolo Cannone, 5- Federico Ruzza, 6- Sebastián Negri, 7- Michele Lemaro (C), 8- Lorenzo Cannone, 9- Martín Page-Relo, 10- Paolo Garbisi, 11- Monty Ioane, 12- Tommaso Menoncello, 13- Juan Ignacio Brex, 14- Louis Lynagh, 15- Ange Capuozzo.

Suplentes: 16- Giacomo Nicotera, 17- Danilo Fischetti, 18- Simone Ferrari, 19- Dino Lamb, 20- Manuel Zuliani, 21- Alessandro Garbisi, 22- Tommaso Allan, 23- Marco Zanon.

Cambios: PT: 7′ Tommaso Allan por Ange Capuozzo. ST: 5′ Dino Lamb y Simone Ferrari por Federico Ruzza y Marco Riccioni, 10′ Danilo Fischetti y Giacomo Nicotera por Mirco Spagnolo y Gianmarco Lucchesi, 19′ Manuel Zuliani por Sebastian Negri, 24′ Alessandro Garbisi por Martin Page-Relo, 30′ Marco Zanon por Juan Ignacio Brex.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

LOS PUMAS (50): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Santiago Grondona, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Matías Orlando, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Ignacio Calles, 18- Francisco Gómez Kodela, 19- Matías Alemanno, 20- Bautista Pedemonte, 21- Gonzalo García, 22- Matías Moroni, 23- Santiago Cordero.

Cambios: ST: 5′ Matías Moroni por Matías Orlando, 11′ Francisco Gómez Kodela y Gonzalo García por Joel Sclavi y Gonzalo Bertranou, 19′ Matías Alemanno e Ignacio Ruiz por Franco Molina y Julián Montoya, 23′ Bautista Pedemonte y Santiago Cordero por Santiago Grondona y Rodrigo Isgró, 27′ Ignacio Calles por Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 4′ penal de Tomás Albornoz (LP), 11′ try de Juan Cruz Mallía convertido por Tomás Albornoz (LP), 29′ try de Gonzalo Bertranou convertido por Tomás Albornoz (LP), 33′ try-penal (I), 40+4′ penal de Tommaso Allan (I).