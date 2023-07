Los Pumas: las incógnitas de Michael Cheika para definir el equipo ante Sudáfrica

Pasó la práctica de alta intensidad en University of the Witwatersrand para Los Pumas y en Scrum te contamos cuáles son las dudas para el armado del XV del conjunto dirigido por Michael Cheika para salir a la cancha el próximo sábado ante Sudáfrica por la tercera y última fecha del Rugby Championship 2023. El partido se podrá disfrutar en vivo desde las 11.

El plantel argentino terminó su jornada doble en suelo africano y el entrenador del conjunto argentino tendría pensadas algunas modificaciones con respecto al equipo que le ganó a Australia en Sídney y de cara al cierre del torneo.

Uno de los cambios obligados está en la segunda línea en consecuencia a la lesión de Matías Alemanno, allí el que picaría en punta para salir desde el arranque y ocupar naturalmente ese lugar es Lucas Paulos.

Con respecto al resto del pack de forwards, no sufriría más modificaciones. Se repetiría la primera línea con Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela, mientras que Tomás Lavanini se mantendría en la segunda. En la tercera, saldrían nuevamente desde el inicio Pablo Matera, Santiago Grondona y Juan González.

A la hora de hablar de los backs, probablemente Lautaro Bazán Vélez tenga una chance para estar desde el inicio del encuentro como medio scrum, acompañado por Santiago Carreras de apertura.

Por otro lado, en el centro de la cancha se produciría el ansiado retorno de Santiago Chocobares. El último partido junto a Los Pumas del jugador nacido en Rufino fue ante los Wallabies en 2021. En el sector del campo de juego, compartiría zona con Lucio Cinti.

Mientras que los tres del fondo también cambiarían algunos de los nombres. En una de las puntas, se mantendría Mateo Carreras con una gran actualidad; pero por el otro lado aparecería la experiencia de Juan Imhoff. ¿Y de fullback? Ingresaría Juan Cruz Mallía que ya está disponible después de llegar al plantel tras ser campeón en Francia con Toulouse (al igual que Chocobares) y se pondría por primera vez la camiseta de Los Pumas en 2023.

Este jueves al mediodía de Argentina, finalmente Michael Cheika confirmará a los 23 que saldrán a la cancha para jugar el partido ante los Springboks y allí se terminarán de despejar todas las dudas en torno al armado del equipo que seguramente tendrá algunas variantes consideradas por el staff técnico de Los Pumas.

