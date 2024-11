Los Pumas quedaron en el 5° del World Rugby tras vencer a Italia

Tras un nuevo fin de semana de acción de rugby internacional, el ranking que World Rugby sufrió modificaciones entre sus principales posiciones. En el caso de Los Pumas, el seleccionado argentino subió al quinto puesto después de la victoria por 50-18 sobre Italia en Údine y desplazó de dicha plaza a Inglaterra.

Por su parte, la Rosa, que perdió por 42-37 frente a los Wallabies en Londres, cayó al séptimo lugar y también fue pasado por Escocia, que perdió 32-15 con Sudáfrica, quien a su vez aprovechó la derrota de Irlanda 23-13 con los All Blacks y se subió a la cima del escalafón mundial.

Justamente son los hombres de negro y el Trébol los que persiguen a los Springboks, y son seguidos por Francia, que goleó 52-12 a Japón.

Además, la Azzurra es otro equipo que perdió dos lugares y está décimo, producto no solo de su derrota, sino también del triunfo australiano en Twickenham, que generó que los aussies suban a la octava colocación. Por su parte, Fiji consiguió un triunfo histórico ante Gales por 24-19 y trepó a la novena ubicación.

El Top 10 del ranking

de World Rugby:

Sudáfrica – 92.46 Nueva Zelanda – 91.21 Irlanda – 90.58 Francia – 86.96 Argentina – 85.60 Escocia – 82.70 Inglaterra – 82.62 Australia – 81.14 Fiji – 80.07 Italia – 78.67

La repercusiones en la prensa mundial luego del triunfo de Los Pumas ante Italia

El Stadio Friuli de Údine fue el escenario de la gran victoria de Los Pumas ante Italia por 50-18 en el marco del primer partido correspondiente a la Ventana de Noviembre. El seleccionado argentino detuvo el andar exitoso de los azzurri y su éxito no paso desapercibido mediáticamente.

En primer lugar, los medios italianos no fueron indiferentes y se hicieron eco del festejo albiceleste. Así, el Corriere dello Sport comentó: «Sonora derrota para el Rugby de Italia . Los Azzurri de Gonzalo Quesada son arrollados 50-18 por Argentina en el primero de los tres partidos programados para la Serie de Naciones de Otoño . Un partido de prueba que supone un paso atrás para la selección nacional, que viene de dos victorias en la última edición del Seis Naciones y del empate con Francia». A su vez, el periódico destacó la labor de Tomás Albornoz como el jugador del duelo e hizo foco en lo desequilibrado de la comparación en tries, favorable para los sudamericanos por 7-2.

Del mismo país, la Reppublica tituló: «Italia mutilada por los Pumas, Argentina finaliza 18-50. Capuozzo fuera a los 7 minutos». Además, agregó: «Una Italia que sólo por momentos fue valiente y entretenida no fue suficiente para frenar a los feroces Pumas (18-50 ), implacables en defensa, claramente superiores en los puntos de partido, lúcidos para convertir todas las oportunidades en oro y desbordantes en la segunda mitad gracias a una mejor condición física».

Planet Rugby escribió: «Tomás Albornoz da otra clase magistral y Los Pumas le marcan 50 a los Azzurri». A su vez, afirmó: «El apertura Tomás Albornoz anotó 20 puntos para Argentina en su contundente victoria 50-18 sobre Italia en la Serie de Naciones de Otoño el sábado». En el mismo sentido, Rugby Pass publicó: «La magia de Tomás Albornoz hace que Argentina se desboque contra Italia». No obstante, este medio también resaltó: «La sólida victoria de Los Pumas fue, por supuesto, mucho más que un espectáculo unipersonal de Albornoz. El grupo de delanteros dominó durante todo el partido, con el scrum demostrando ser una plataforma sólida para atacar, lo que dio impulso a los backs para avanzar».

Desde Rugbyrama, de Francia, describieron al partido como una «Victoria récord» que resultó «un gran éxito (para Los Pumas), donde se revisaron todas las facetas del rugby. En cierta continuidad con lo que los Pumas han ofrecido en los últimos meses, este gran éxito confirma la excelente disposición de los hombres de Felipe Contepomi para esta gira de otoño. El siguiente paso, un explosivo Irlanda-Argentina, nada menos». Mientras que sobre Italia explicitaron: «Duro para los italianos, castigados sistemáticamente durante sus andanzas defensivas. Privadas rápidamente de su mejor activo ofensivo con la pérdida del atónito Capuozzo, las tropas de Gonzalo Quesada se replegaron por todos lados. Torpes en las transiciones, aunque lograron obtener muchas situaciones positivas, el trabajo sigue siendo colosal antes de la recepción de Georgia la próxima semana».

En tanto, L´Equipe, redactó: «Los argentinos, colectivamente más precisos y mucho más eficaces en las zonas de ruck, infligieron una dura derrota (50-18) a sus “primos” italianos, como los llamó Contepomi antes del partido, evocando los vínculos entre los dos países».

Marca, sitio español, dijo: «Argentina venció en Italia con fases de gran juego». También el medio explicó la clave del triunfo argentino: «Fue un partido con juego de menor a mayor para el equipo argentino, cuya defensa fue importante para frenar a Italia en sus momentos de buen juego».

Finalmente, Barron’s, de Estados Unidos, eligió el siguiente titular: «Los Pumas aplastan a Italia antes de visitar Dublín y París».