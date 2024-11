Los Pumas se ensamblan en Údine pensando en el partido con Italia

Gran parte del plantel que conduce Felipe Contepomi ya está junto al head coach y su staff en Údine, la ciudad donde el seleccionado argentino dará inicio la ventana internacional de noviembre, el próximo sábado ante Italia. Sin embargo, quedan aún algunos nombres que todavía no se han incorporado al resto de sus compañeros. Uno de los últimos en llegar será Joel Sclavi, que jugó el sábado con La Rochelle frente a Stade Francais por el Top 14, informó Ramiro Conti en Scrum.

Pero hay más. Porque Juan Cruz Mallía y Efraín Elías tuvieron actividad este domingo con Toulouse frente a Bayonne y se quedaron a pasar la noche en el País Vasco, más precisamente en Biarritz, para luego tomarse un avión -vía Venecia- que les permitirá sumarse finalmente el día lunes a Los Pumas.

Precisamente para el joven forward cordobés no fue una jornada más, ya que tuvo su esperado debut con la camiseta del equipo francés. El ex Dogos XV, que en este 2024 también sumó su primer cap internacional ante los All Blacks en Wellington, es uno de los que regresa al plantel de cara a los compromisos que se vienen.

El primer desafío para los argentinos será el próximo sábado frente a la Italia de Gonzalo Quesada. Luego, visitará a Irlanda el viernes 15 en Dublín, mientras que el cierre del año será ante Francia, el viernes 22 en París.

¿Cuáles son las

alternativas para la

10 de Los Pumas?

Conocidos ya los 32 nombres que defenderán la camiseta de Los Pumas en la ventana de noviembre 2024, donde se medirán en suelo europeo ante Italia, Irlanda y Francia, la ausencia de Santiago Carreras plantea un desafío para Felipe Contepomi de cara a estos tres importantes duelos, que marcarán el fin de la temporada para el seleccionado argentino.

Analizando la lista de convocados, son tres las posibles variantes que podría ensayar el head coach. La primera opción sería la que se observó durante los últimos encuentros del Rugby Championship, donde Tomás Albornoz tomó la batuta del equipo y cumplió con creces en su rol de armador.

El actual jugador de Benetton había comenzado el certamen siendo una de las alternativas, pero se ganó su lugar en las últimas tres presentaciones, con dos victorias importantes ante Australia y Sudáfrica, siendo clave tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva.

Ahora, sin el hombre de Gloucester, un nombre que resuena es el de Juan Cruz Mallía. Una fija en cada convocatoria en su puesto de fullback, el cordobés viene jugando como apertura en su club, Toulouse, por la baja de Romain Ntamack. Por ello, no sería descabellado que pueda desempeñarse como conductor en algún momento del partido.

Sin embargo, hay también una nueva carta sobre la mesa con un jugador que busca hacer su debut a nivel internacional: Gerónimo Prisciantelli. Al igual que Albornoz, conoce por demás a los integrantes del plantel italiano, ya que comparte el día junto a varios ellos hace más de tres años, defendiendo los colores de Zebre. Aunque hoy se desempeña como fullback en el conjunto de Parma, se ha formado como apertura y puede tranquilamente cumplir la función.