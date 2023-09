Los Pumas se recuperaron con una victoria clave por 19-10 ante Samoa

Tras el kick off, tal como había sucedido frente a la Rosa en Marsella, los argentinos se vieron rápido en ventaja numérica por una sanción a un rival. Esta vez, por una carga de Duncan Paia’aua a Santiago Carreras, quien fue amonestado tras cargar peligrosamente al minuto de juego.

Pero a diferencia de lo ocurrido en el estreno, los dirigidos por Michael Cheika pudieron esta vez trasladar la superioridad al marcador y se pusieron en ventaja con un try de Emiliano Boffelli, aprovechando el ancho de la cancha para mover la pelota y encontrando espacios entre la defensa samoana.

El propio jugador rosarino convirtió y luego aumentó su cuenta con dos penales, mostrando una mayor efectividad que Christian Leali’ifano, quien metió uno de sus tres envíos bajo la lluvia de Saint-Étienne. Aguantando el ingoal con una buena defensa, al descanso fue 13-3.

En el primer tramo de la segunda mitad, Los Pumas volvieron a mostrar una mayor iniciativa y se instalaron en campo de Samoa, sacando ventaja con el pack de forwards, especialmente en el maul, y poniendo a su rival «contra las cuerdas». Pero sin poder volver a meterse después de varios intentos y mucho desgaste, otra vez hubo que apelar a la puntería de Boffelli para mover el marcador y quedar 16-3.

Aún sin mostrar su mejor cara, el conjunto argentino mantuvo el dominio de posesión y territorio pero los samoanos amenazaron con algunos intentos, frustrados por una buena organización defensiva y a su vez por fallas en el manejo de la pelota por parte de los de azul, hasta que Sama Malolo apoyó a falta de cinco minutos.

La conversión de Alai D’Angelo Leuila puso en peligro el triunfo celeste y blanco, pero Nicolás Sánchez, desde mitad de cancha, acertó a los 79′ y le bajó la persiana a la tarde.

El próximo desafío de Los Pumas en la Copa del Mundo será ante Chile, en un contexto histórico para el rugby sudamericano, el sábado 30 en Nantes, mientras que Samoa jugará el jueves 28 frente a Japón en Toulouse.

SÍNTESIS

ARGENTINA (19): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Eduardo Bello, 4- Guido Petti; 5- Matías Alemanno, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Matías Moroni, 14- Emiliano Boffelli; 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: ST 42′ 18- Francisco Gómez Kodela por Eduardo Bello; 56′ 20- Rodrigo Bruni por Juan Martín González; 61′ 19- Pedro Rubiolo por Matías Alemanno; 65′ 21- Tomas Cubelli y 22- Nicolás Sánchez por Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; 70′ 23- Lucio Cinti por Matías Moroni; 72′ 16- Agustín Creevy por Julián Montoya; 79′ 17- Mayco Vivas por Thomas Gallo.

Entrenador: Michael Cheika.

SAMOA (10): 1- James Lay, 2 Seilala Lam, 3- Paul Alo-Emile, 4- Brian Alainu’u’ese, 5- Chris Vui (c), 6- Theo McFarland, 7- Fritz Lee, 8- Steven Luatua, 9- Jonathan Taumateine, 10- Christian Leali’ifano, 11- Ben Lam, 12- Tumua Manu, 13- Ulupano Junior Seuteni, 14- Nigel Ah-Wong, 15- Duncan Paia’aua.

Cambios: 49′ 22- Alai D’Angelo Leuila por Ulupano Junior Seuteni; 56′ 16- Sama Malolo, 17- Charlie Faumuina y 18- Michael Alaalatoa por Seilala Lam, James Lay y Paul Alo-Emile; 57′ 23- Danny Toala por Duncan Paia’aua; 58′ 20- Sa Jordan Taufua por Steven Luatua;

Suplentes: 19- Taleni Junior Agaese Seu, 21- Melani Matavao

Entrenador: Seilala Mapusua.

Puntos en el primer tiempo: 9′ Try y conversión de Emiliano Boffelli (A), 24′ Penal de Emiliano Boffelli (A), 27′ Penal de Christian Leali’ifano (S), 34′ Penal de Emiliano Boffelli (A),

Resultado parcial: Argentina 13-3 Samoa

Puntos en el segundo tiempo: 55′ Penal de Emiliano Boffelli (A), 74′ Try de Sama Malolo, convertido por Alai D’Angelo Leuila (S), 79′ Penal de Nicolás Sánchez (A)

Resultado final: Argentina 19-10 Samoa

Amonestados: 1′ Duncan Paia’aua (S)

Cancha: Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne

Árbitro: Nic Berry

Árbitro Asistente 1: Nika Amashukeli

Árbitro Asistente 2: Jordan Way