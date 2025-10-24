Los Pumas se reencuentran en Londres

A menos de un mes de finalizar el VISA Macro Rugby Championship, los dirigidos por Felipe Contepomi se reunirán en Londres del 27 al 29 de octubre, en una concentración que servirá para preparar la Ventana de Noviembre. Para este Camp fueron convocados 34 jugadores, mientras que la lista para los partidos de la ventana se conocerá una vez finalizada la preparación en la capital inglesa.

El seleccionado nacional disputará tres partidos en la ventana internacional:

Vs Gales, domingo 9 de noviembre desde las 12:10 horas en Cardiff (Principality Stadium)

Vs Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium)

Vs Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres (Twickenham)

*Los horarios están expresados en HORA ARGENTINA.

GALES

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados se dio en 2023 por los cuartos de final del Mundial de Francia. Allí, Los Pumas se quedaron con el triunfo por 29-19 y avanzaron a las semifinales. En Cardiff, el último registro se dio en noviembre de 2022, con victoria para los locales por 20-13. En total se disputaron 25 encuentros con 8 triunfos para Argentina. 15 para Gales y 2 empates.

ESCOCIA

Los Pumas y Escocia disputaron 25 partidos entre sí, con 12 triunfos para el seleccionado nacional y 13 para los escoceses. Se enfrentaron por última vez en 2022, donde disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos por lado. Los Pumas se impusieron en Jujuy por 26-18 y en Santiago del Estero por 34-31, mientras que Escocia lo hizo por 29-6 en Salta y por 52-29 en Edimburgo.

INGLATERRA

En noviembre en Londres Los Pumas e Inglaterra disputarán el tercer partido del año, recordemos que en julio los ingleses visitaron nuestro país y se quedaron con la victoria en ambos enfrentamientos: 35-12 en La Plata y 22-17 en San Juan. La última victoria argentina se dio en Twickenham en 2022, en un ajustado 30-29. En total disputaron 30 partidos, con 5 triunfos, 23 derrotas y 2 empates.

*Historiales completos al final del comunicado.

Lista CAMP Londres

De los 34 jugadores, se destaca el regreso de Matías Alemanno, quien recibió su primera convocatoria del año. El experimentado segunda línea cordobés, quien posee 98 caps con el seleccionado, no juega desde noviembre de 2024, cuando Los Pumas vencieron a Italia por 50-18 en Údine.

Otros que regresan son Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el Camp de Marzo y no disputó partidos con Los Pumas este año.

No podrán ser tenidos en cuenta Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, comentó la importancia de esta concentración en Londres: “Pasaron pocas semanas desde que finalizamos el VISA Macro Rugby Championship y los jugadores volvieron a sus clubes, pero sin dudas creemos que estos días sirvieron mucho para recargar energías. Llega el momento de encarar la última parte del año y es importante que el equipo llegue bien física y mentalmente. Esta concentración de tres días en Londres nos permitirá reencontrarnos con el grupo y ponernos a trabajar en lo que será una exigente Ventana de Noviembre. Tenemos el desafío de retomar en donde dejamos y de seguir construyendo como equipo”.