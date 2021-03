Los Pumas Seven fueron campeones en España

Compartir

El equipo conducido por Santiago Gómez Cora, Los Pumas Seven, se consagraron campeones del Seven de Madrid al superar en la final a Kenia por 47 a 7.

Los Pumas ‘7, el seleccionado argentino de rugby seven, se adjudicó un nuevo título en la ciudad de Madrid, al imponerse en la final a Kenia, por 45-7, y conseguir así el trofeo puesto en disputa en la Universidad Complutense de la capital española. Tal como ocurrió la semana pasada en la que superó al mismo rival (21-14) en la definición, el conjunto albiceleste ejerció una nítida superioridad y concluyó invicto el certamen.

Marcos Moneta resultó la principal figura del elenco dirigido por Santiago Gómez Cora, al aportar tres tries. También apoyaron la bola en el ingoal adversario Joaquín De la Vega y Rodrigo Etchart, con dos intentos cada uno.

El pateador Gastón Revol aportó 8 puntos, a partir de la eficacia en cuatro conversiones, mientras que Fernando Luna sumó las últimas dos unidades, al rubricar un try de Moneta.La semana pasada, el Seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, se coronó campeón del torneo internacional de Madrid, España, al derrotar en la final a su par de Kenia, por 21 a 14.

De acuerdo a lo apuntdo por la Unión Argentina de Rugby la formación de Los Pumas ‘7 incluyó a Matías Osadczuk, Germán Schulz, Joaquín De la Vega, Gastón Revol, Santiago Álvarez (capitán), Rodrigo Etchart y Marcos Moneta. Luego ingresaron Rodrigo Isgro, Fernando Luna e Ignacio Mendy.En la segunda jornada del Seven de Madrid, los argentinos derrotaron a Estados Unidos por 28 a 0, y mientras que posteriormente, Los Pumas 7´s derrotaron a Kenia por 36 a 19.

“Terminamos el segundo torneo en Madrid, la verdad que el saldo es absolutamente positivo, más allá de lo que fueron los resultados, haber ganado los once partidos que jugamos durante los dos fines de semana, es muy importante. Más allá de las lesiones, que es producto de tanto tiempo sin competir, pero nos quedamos con el plan de juego que apostamos a plasmar en la cancha, y nos vamos muy conforme con eso” explicó el entrenador argentino Santiago Gómez Cora.

En el primer día de competencia, Los Pumas Seven vencieron 35 a 7 a España, con e Moneta, Osadczuk, Etchart, Isgro y de la Vega. En el segundo compromiso, Argentina derrotó a Portugal por 21 a 0 con ensayos conseguidos por Rodrigo Etchart, Germán Schulz y Marcos Moneta.

En la tercera presentación, los dirigidos por Santiago Gómez Cora doblegaron a Estados Unidos por 31 a 5. Tras ese encuentro, los argentinos perdieron un soldado de fuste, como Lautaro Bazán Vélez, quien sufrió una lesión muscular y se perdió la competencia final del domingo.

