Los Pumas tuvieron un sorteo favorable de cara al Mundial Francia 2023

Compartir

Linkedin Print

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se vio favorecido en el sorteo del próximo Mundial Francia 2023, al eludir a las tres potencias del hemisferio sur (Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia) y quedar incluido en el grupo D junto con Inglaterra, Japón, Oceanía 1 y América 2.

Realizada la ceremonia en el Palacio Brongniart de París, el resto de las zonas quedaron configuradas de la siguiente manera:

Grupo A: Nueva Zelanda, Francia, Italia, América 1 y África 1.

Grupo B: Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Asia/Pacífico 1 y Europa 2

Grupo C: Gales, Australia, Fiji, Europa 1 y Ganador de grupo clasificatorio.

El equipo de Mario Ledesma recibió una buena noticia por evitar el temido Grupo de la Muerte que, ante un sorteo adverso, le podría haber deparado Sudáfrica -último campeón del mundo- o Nueva Zelanda, combinado con Australia, equipo que no estaba dentro del copón de los cabezas de serie.

Los Pumas integraron la batea número 3 debido a la clasificación que tenían en el ranking mundial al pasado 1 de enero, fecha que la World Rugby tomó como referencia para distribuir a los seleccionados en el sorteo.

Frente a todas las combinaciones posibles, el azar le hizo un guiño al conjunto argentino, que enfrentará a una potencia como Inglaterra y a un equipo duro pero accesible como Japón. Los otros dos rivales serán Samoa o Tonga (Oceanía 1) y Uruguay o Canadá (América 2).

El calendario de partidos de la fase de grupos, con fecha, ubicación y hora, se anunciará a finales de febrero de 2021.

Los Pumas deberán clasificarse entre los dos primeros de su zona para acceder a los cuartos de final, algo que no consiguieron en la última Copa del Mundo Japón 2019 pero sí en la anterior Inglaterra/Gales 2015.

Los antecedentes mundialistas ante La Rosa británica son todos desfavorables para el equipo argentino. El primer enfrentamiento se dio en el Mundial Sudáfrica 1995 y la victoria inglesa fue por 24-18 en el estadio Kings Park de la ciudad de Durban.

En Nueva Zelanda 2011, los ingleses ganaron por un ajustado 13-9 en Dunedin pero no impidieron que Los Pumas avanzaran de ronda; caso contrario a lo sucedido en Japón 2019, donde Argentina quedó eliminado en primera fase tras caer con los británicos 39-10 en Tokio.

Con Japón existe un sólo registro por Copas del Mundo: la victoria 33-12 en el estadio Millennium de Cardiff, correspondiente al Mundial ’99.

La cita de Francia 2023 se disputará del 8 de septiembre al 21 de octubre en nueve ciudades: París (Stade de France), Marsella (Estadio Velódromo), Burdeos (Matmut Atlatique), Saint-Etiénne (Geoffroy-Guichard), Nantes (Stade de la Beaujoire), Lille (Pierre-Mauroy), Toulouse (Stade de Toulouse), Lyon (Parc Olympique) y Niza (Allianz Riviera).

Nueva Zelanda y Sudáfrica, con tres títulos cada uno, son los países más ganadores disputadas nueve ediciones de la Copa del Mundo. Los All Blacks festejaron el título en 1987, 2011 y 2015; mientras que los Springboks lo hicieron en 1995, 2007 y 2019.

Australia cuenta con dos coronas (1991 y 1999) e Inglaterra con una (2003). El mejor resultado de Los Pumas fue el tercer puesto del Mundial 2007, celebrado en Francia, Gales y Escocia.

Compartir

Linkedin Print