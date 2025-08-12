Los Pumas vs All Blacks: invasión turística y un impacto económico de 60 mil millones

La expectativa es enorme: se estima que entre 30 y 35 mil visitantes llegarán desde distintos puntos del país, generando un movimiento turístico que alcanzará no solo a la capital y el Gran Córdoba, sino también a ciudades como Villa Carlos Paz y otros destinos cercanos.

De acuerdo con datos de la Agencia Córdoba Turismo, la hotelería de 3 a 5 estrellas registra ocupación plena, mientras que el resto de las plazas de la ciudad se encuentran en torno al 80%, con proyección de alcanzar el 100% en las próximas horas.

El impacto económico estimado para la provincia será de unos 60 mil millones de pesos, con un efecto positivo que se derramará en toda la cadena de valor: alojamiento, gastronomía, transporte, comercios y actividades culturales.

“Este tipo de eventos son vitales para sostener la actividad turística en un contexto en el que las medidas del Gobierno nacional alientan a viajar al exterior. La decisión del gobernador Martín Llaryora de apostar por el turismo de eventos es clave y consolida a Córdoba como el centro de espectáculos más importante del interior del país”, destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El equipo de Los Pumas, que ya está en Córdoba, el día sábado realizó una práctica abierta y gratuita que convocó a más de 10 mil fanáticos. El seleccionado que cuenta con las presencias de los rafaelinos Pedro Rubiolo y Mayco Vivas convocó a una multitud. Además, entre qtuienes ya tienen su ticket para estar en el Kempes el sábado, hay una importante cantidad de aficionados de nuestra ciudad.

Una vez más, la infraestructura deportiva de primer nivel, la conectividad privilegiada y la amplia oferta hotelera, gastronómica y cultural ratifican a Córdoba como líder en la organización de eventos internacionales, generando empleo, desarrollo económico y proyección global para la provincia.

LOS NEOCELANDESES

EN LA BOMBONERA

Los “All Blacks”, la selección de rugby de Nueva Zelanda, se encuentra en el país para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas y decidieron visitar La Bombonera en el empate entre Boca y Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Mientras los oceánicos aguardan por el duelo que tendrá lugar el sábado 16 de agosto desde las 18:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, varios jugadores dijeron presente en una de las plateas de Brandsen 805 y compartieron sus experiencias en redes sociales.

El primero fue el “fullback”, Rieko Ioane, quien posteó una foto del recinto con la frase “locura de atmosfera”. Además, el pilar Ethan de Groot publicó un video donde se lo ve disfrutando del ambiente, con el aliento de los hinchas xeneizes de fondo.

Otros de los rugbiers que mostraron su simpatía con la atmósfera en el estadio fueron Du’Plessis Kirifi, Fletcher Newell, Damian McKenzie, Ollie Norris, Brodie McAlister y Sevu Reece.