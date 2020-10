Los Pumas y el futuro incierto en el calendario mundial

Compartir

El entrenador del seleccionado argentino analizó qué sucederá con la estructura nacional luego de que Sudáfrica deje el Championship y junto a sus franquicias disputen el Pro 14 en el hemisferio norte y que no se sepa qué pasará con Jaguares.

Mario Ledesma, se mostró este sábado con dudas sobre la actividad qué tendrá el equipo en las próximas temporadas ante los distintos caminos que han tomado Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

“Lo que sé es que es una situación realmente difícil para nosotros porque si Sudáfrica va al norte y Australia y Nueva Zelanda juegan entre sí en el Trans-Tasman, no sé dónde nos deja eso”, dijo Ledesma que está con el equipo en Australia preparando el debut en el Tres Naciones ante Nueva Zelanda.

El exprimera línea agregó en el sitio “A pleno rugby”: “Estamos pensando mucho en nosotros mismos y tratando de lograr una buena competencia para que nuestros muchachos sigan siendo competitivos”.

Argentina debutará el 14 de noviembre próximo en Sydney ante Nueva Zelanda, a las 3.15 de nuestro país, pero la pandemia de coronavirus golpeó fuerte al rugby nacional tras la cancelación del Super Rugby en donde actuaba la franquicia Los Jaguares.

La ausencia de Sudáfrica del Championship y las franquicias de ese país que se sumarán al Pro 14 en el hemisferio norte no pasó inadvertida para Ledesma.

“No estamos en condiciones de dudar de las razones que dieron los Springbooks. Nosotros nos sentimos realmente humildes, felices y privilegiados de estar aquí y jugar con todo lo que está pasando en Argentina”, dijo el coach.

No obstante, Ledesma remarcó la buena relación que siempre existe entre Argentina y Sudáfrica al señalar “ellos nos ayudaron mucho en la pasada década, es un país que siempre nos dio una oportunidad”.