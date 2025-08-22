Los Pumas y los All Blacks confirmaron sus equipos para la 2° fecha del Championship

Ambas selecciones dieron a conocer sus formaciones para jugar el sábado en Vélez, ambas con cambios.

Los Pumas y los All Blacks ya tienen todo listo para la segunda fecha del Rugby Championship. Dos días antes de la revancha, ambas selecciones confirmaron sus formaciones titulares, que varían del encuentro en Córdoba. Felipe Contepomi realizó dos modificaciones en relación al equipo que perdió en el estreno, en tanto que Nueva Zelanda presentará una única variante.

En busca de lograr por primera vez una victoria como local frente a los oceánicos, el entrenador argentino cambió la nómina: Mateo Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró y Juan Martín González ingresará en lugar de Marcos Kremer. Del lado neozelandés, Scott Robertson incluirá a Simon Parker, quien debutará con la camiseta negra, en lugar de Du’Plessis Kirifi.

El partido se jugará el sábado 23, a las 18.10, y se podrá ver a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Así formarán Los Pumas

Titulares

Mayco Vivas

Julián Montoya

Pedro Delgado

Franco Molina

Pedro Rubiolo

Pablo Matera

Juan Martín González

Joaquín Oviedo

Gonzalo García

Tomás Albornoz

Mateo Carreras

Santiago Chocobares

Lucio Cinti

Bautista Delguy

Juan Cruz Mallía

Suplentes

Ignacio Ruiz Nahuel Tetaz Chaparro Joel Sclavi Guido Petti

20 Marcos Kremer

Simón Benítez Cruz Santiago Carreras Justo Picardo

Así formarán los All Blacks

Titulares

Ethan de Groot

Codie Taylor

Fletcher Newell

Scott Barrett

Fabian Holland

Tupou Vaa’i

Ardie Savea

Simon Parker

Cortez Ratima

Beauden Barrett

Rieko Ioane

Jordie Barrett

Billy Proctor

Sevu Reece

Will Jordan

Suplentes