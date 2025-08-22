Los Pumas y los All Blacks confirmaron sus equipos para la 2° fecha del Championship

Ambas selecciones dieron a conocer sus formaciones para jugar el sábado en Vélez, ambas con cambios.
Los Pumas y los All Blacks ya tienen todo listo para la segunda fecha del Rugby Championship. Dos días antes de la revancha, ambas selecciones confirmaron sus formaciones titulares, que varían del encuentro en Córdoba. Felipe Contepomi realizó dos modificaciones en relación al equipo que perdió en el estreno, en tanto que Nueva Zelanda presentará una única variante.
En busca de lograr por primera vez una victoria como local frente a los oceánicos, el entrenador argentino cambió la nómina: Mateo Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró y Juan Martín González ingresará en lugar de Marcos Kremer. Del lado neozelandés, Scott Robertson incluirá a Simon Parker, quien debutará con la camiseta negra, en lugar de Du’Plessis Kirifi.
El partido se jugará el sábado 23, a las 18.10, y se podrá ver a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.
Así formarán Los Pumas
Titulares
Mayco Vivas
Julián Montoya
Pedro Delgado
Franco Molina
Pedro Rubiolo
Pablo Matera
Juan Martín González
Joaquín Oviedo
Gonzalo García
Tomás Albornoz
Mateo Carreras
Santiago Chocobares
Lucio Cinti
Bautista Delguy
Juan Cruz Mallía
Suplentes
- Ignacio Ruiz
- Nahuel Tetaz Chaparro
- Joel Sclavi
- Guido Petti
20 Marcos Kremer
- Simón Benítez Cruz
- Santiago Carreras
- Justo Picardo
Así formarán los All Blacks
Titulares
Ethan de Groot
Codie Taylor
Fletcher Newell
Scott Barrett
Fabian Holland
Tupou Vaa’i
Ardie Savea
Simon Parker
Cortez Ratima
Beauden Barrett
Rieko Ioane
Jordie Barrett
Billy Proctor
Sevu Reece
Will Jordan
Suplentes
- Samisoni Taukei’aho
- Tamaiti Williams
- Pasilio Tosi
- Josh Lord
- Wallace Sititi
- Finlay Christie
- Quinn Tupaea
- Damian McKenzie