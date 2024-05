Los Pumitas cayeron ante Nueva Zelanda por 43 a 20 en el Rugby Championship M20

Los Pumitas cayeron ante Nueva Zelanda M-20 por 43 a 20, en su segundo compromiso de ambos elencos en el Rugby Championship M20. El seleccionado dirigido por Álvaro Galindo fue superado por un rival de mayor jerarquía que apoyó seis tries de alto nivel. Argentina cerrará su participación en el certamen, el próximo domingo 12 de mayo, a las 0:30 ante Sudáfrica.

No fue el mejor partido para Los Pumitas aunque si quedarán aspectos positivos para el análisis de parte del staff técnico. El arranque del encuentro dejó en claro que el calibre del rival en la tarde noche de Sunshine Coast era de un nivel superior a lo enfrentado en la primera fecha ante Australia.

Los tries en el amanecer del partido por parte de Dylan Pledger y Malachi Wrampling, no solo mostraron el buen manejo de manos por parte de los chicos de camiseta negra, sino también algunas falencias de los jóvenes argentinos.

Con la ventaja de 14 a 0 en favor de los neozelandeses, Argentina mostró su reacción y tuvo con un penal de Mateo Fossatti y un try del capitán, Efraín Elías, una pequeña recompensa para el esfuerzo de un equipo que nunca bajo los brazos y que se fue al descanso 24 a 8, una diferencia demasiado amplia para las esperanzas albicelestes.

En el complemento, Los Pumitas se plantaron mejor y los cambios introducidos ayudaron a que eso suceda. Los tries de Juan Manuel Vivas e Ignacio Torrado le dieron vida al equipo y maquillaron un tanteador un poco menos adverso. Nueva Zelanda siguió mostrando su supremacía y con una nueva conquista de Pledger, sumada a otra de su reemplazante, Ben O’Donovan, le puso cifras definitivas a un partido que más allá del resultado, dejará una cuota inmensa de aprendizaje para los chicos argentinos.

Síntesis:

LOS PUMITAS (20): 1- Estanislao Rodríguez, 2- Juan Manuel Vivas, 3- Gael Galván, 4- Efraín Elías (C), 5- Luciano Asevedo, 6- Julián Rossi, 7- Agustín Sarelli, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Tomás Di Biase, 10- Mateo Fossati, 11- Timoteo Silva, 12- Tomás Medina, 13- Tomás Bocco, 14- Gregorio Pérez Pardo, 15- Benjamín Elizalde.

Ingresaron: 16- Marcos Camerlinckx, 17- Diego Correa, 18- Tomás Rapetti, 19- Alejandro Barrios, 20- Ignacio Torrado, 21- Facundo Rodríguez, 22- Santino Di Lucca, 23- Franco Rossetto.

Entrenadores: Álvaro Galindo, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp.

NUEVA ZELANDA M20 (43): 1- Will Martin, 2- Vernon Bason (c), 3- Joshua Smith, 4- Cam Christie, 5- Liam Jack, 6-, Andrew Smith, 7- Matt Lowe, 8- Malachi Wrampling, 9- Dylan Pledger, 10- Rico Simpson, 11- Frank Vaenuku, 12- Tofuka Paongo, 13- Xavi Taele, 14- King Maxwell, 15- Sam Coles.

Ingresaron: 16- Manumaua Letiu, 17- Sika Pole, 18- Kurene Luamanuvae, 19- Tom Allen, 20- Johnny Lee, 21- Ben O’Donovan, 22- Cooper Grant, 23- Josh Whaanga.

Entrenador: Jono Gibbes

PUNTO EN EL PRIMER TIEMPO: 1´ try de Dylan Pledger convertido por Rico Simpson (NZ), 5´ try de Malachi Wrampling convertido por Rico Simpson (NZ), 19´penal de Mateo Fossati (LP), 24´ try de Malachi Wrampling convertido por Rico Simpson (NZ), 29´ try de Efarín Elías (LP), 35´ penal de Rico Simpson (NZ),

Resultado Parcial:

Los Pumitas 8-24

Nueva Zelanda

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 4´ try de Andrew Smith convertido por Rico Simpson (NZ), 11´try de Juan Manuel Vivas (LP), 44´try de Ignacio Torrado convertido por Santino Di Lucca (LP), 22´Try de Dylan Pledger convertido por Rico Simpson (NZ), 27´ try de Ben O’Donovan (NZ).

Incidencias: 25´ Amarilla Luciano Asevedo (LP)

Árbitro: Goerge Myers (Australia)

Cancha: Sunshine Coast Stadium