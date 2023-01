Los radares en la ciudad ya están en funcionamiento, pero aún no se infracciona por exceso de velocidad

Los radares que se han instalado meses atrás en diferentes puntos de la ciudad ya se encuentran en funcionamiento, aunque por el momento no se labran las infracciones ya que los jueces están siendo capacitados. «Cuando terminen la capacitación se va a arrancar con el periodo de multas», manifestó José Olmedo, Subsecretario de Transporte y Emergencia, al Grupo de Medios TVO.

«Los radares están funcionando con el debido certificado emitido por el INTI de que las cámaras miden lo que representa cada una de las señaléticas del sector, es decir 60 o 40 kilómetros, pero todavía lo que no estamos haciendo es infraccionando porque el proceso termina con la capacitación a cada uno de los jueces administrativos de falta de la Ciudad de Formosa», agregó Olmedo.

De esta manera, los radares instalados en diferentes arterias principales de la ciudad ya registran las patentes de los vehículos que circulan a una mayor velocidad de la permitida en esos sectores, pero aún no se emiten las infracciones de tránsito por esta etapa de capacitación en la que se encuentran las autoridades.

«Una vez finalizado esto recién va a salir la otra etapa que es la de infraccionar; además la idea es instalar también la de violación de semáforo en rojo y en consecuencia poner ambas infracciones a operar en forma simultánea», precisó el funcionario.

Cabe señalar que una vez que ambos sistemas, radares y cámaras, se encuentren en funcionamiento y los jueves concluyan la capacitación para evaluar las infracciones, el municipio informará la puesta en marcha a la ciudadanía a modo de prevención.

«Cuando tengamos listo ese esquema, ahí recién vamos a salir a comunicar a los vecinos y vecinas de la ciudad la habilitación de esta nueva tecnología que va a posibilitar y permitir disminuir la siniestralidad de la ciudad entre otras cosas, como así también el cuidado de los bienes de los vecinos y vecinas», indicó el subsecretario.

Por otro lado, Olmedo destacó que los efectos buscados con la instalación de estos equipos son positivos y se registra una notable reducción en la velocidad de la gran mayoría de los vehículos que circulan en las avenidas, más allá de una vez que se hagan las infracciones, las estadísticas de multas se elevará notablemente.

«Cuando empiecen a infraccionar con esas cámaras, se va a disparar el cúmulo de infracciones. Lo que sí hay que rescatar es que hoy por hoy si uno transita por los lugares donde están estos radares, se nota que el ciudadano ya va tomando sentido y reduce considerablemente la velocidad». «Los dispositivos están operando, ahora cuando terminen la capacitación se va a arrancar con el periodo de multas y notificaciones de cada una de las infracciones», concluyó.

