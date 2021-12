Los repuestos para motos cada vez más caros: «La suba del dólar tuvo un gran impacto»

Compartir

Linkedin Print

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, un comerciante que se dedica a la venta de repuestos para motocicletas aseveró que la suba del dólar afectó notoriamente al sector que debe aumentar los precios para poder sostenerse; también valoró que, pese a ese panorama, la gente sigue comprando y por fortuna las ventas no bajaron.

«La suba del dólar tuvo un gran impacto en la economía del consumidor final, los precios no tienen estabilidad y por eso afecta directamente al vecino», comenzó detallando.

«La gente recorre muchos comercios buscando precio y estira hasta lo último el repuesto; está muy complicada la mano», agregó.

Seguidamente, el mismo sostuvo que también hay faltante de stock y que «creemos que los meses siguientes van a ser muy críticos si la situación no cambia».

Al hablar de cuáles son los repuestos con mayores demandas comentó que por lo general compran más cámaras, cubiertas, juegos de transmisión y zapatas lo cual tiene que ver con el desgaste de «nuestra zona». «Estos son productos que tuvieron una gran suba en el costo y escases también porque cuesta conseguir para reponer», asintió.

Asimismo, agregó que «por ejemplo los aceites importados tuvieron subas de hasta el 30%, los nacionales se mantienen, pero no hay demanda casi».

Por último, cuando se le preguntó si varió la forma de pago respondió que no y que «se mantiene, algunos compran con tarjetas, otros en efectivo y también créditos personales».

Compartir

Linkedin Print