Los restos de Joaquín Oviedo descansarán en la Catedral de Formosa

Con una misa celebrada en la tarde de ayer, finalmente depositaron la urna con las cenizas del joven en la Iglesia Catedral, lugar en donde descansaran sus restos. En cuanto a la causa que investiga su muerte, ya declaró el único imputado junto a dos profesores más del colegio al que asistía. “Me pareció un lugar más cálido para mi hijo”, manifestó Laura Cáceres, madre de Joaquín Oviedo, al Grupo de Medios TVO.

“Es algo muy personal, desde un primer momento hice cremar los restos de Joaqui ya que el cementerio para mi es algo muy triste. Desde un principio lo tenía en mi casa y la abuela consiguió un lugar en la Iglesia Catedral para poder tenerlo ahí y poder de esta manera visitarlo cuando quiera, me pareció un lugar más cálido para mi hijo. La verdad que es duro para mi y decidí recordarlo de otra manera, tener recuerdos lindos, aunque es difícil”, agregó Laura.

De esta manera, y con una emotiva misa celebrada a las 19 horas de ayer, las cenizas de Joaquín fueron depositadas en el columbario de la Iglesia Catedral, sitio al que podrán acceder sus familiares cada vez que lo requieran. Mientras tanto, la causa sigue avanzando y el pasado 1º de marzo se tomó declaración al único imputado, además de dos docentes del colegio al cual asistía.

“Se que declaró el único imputado en la causa, también los dos profesores por parte de la escuela y ahora nos toca también a nosotros. Los abogados están trabajando para presentar peritos y una serie de pruebas para la causa. No se que habrá declarado el imputado asique estamos en eso”, indicó al respecto Laura.

Cabe recalcar que Joaquín Oviedo (18) falleció el 24 de octubre del 2022 al recibir una gran descarga eléctrica mientras realizaba sus pasantías en la planta central de REFSA, la empresa de energía eléctrica de la provincia. La incorporación del único imputado se dio durante diciembre del año pasado, al tiempo que también se incorporaron los pedidos de indagatoria para los otros dos docentes. El pedido de justicia por parte de la familia continua.

“Quiero que la gente comprenda esto, que todos confiamos y queremos un futuro para nuestros hijos. Realmente no tiene que pasarle a ninguno porque nuestros hijos van realmente a aprender, no van a trabajar. Mi hijo estuvo trabajando y estuvo solo con una capacidad enorme de electricidad, sumamente peligrosa, no tenía que haber ninguna posibilidad de que los chicos estén solos con ese riesgo. Nadie se merece la muerte buscando un futuro”, finalizó en este sentido la mujer.

