“Los resultados sanitarios que tiene Formosa no lo puede demostrar ningún lugar del país”

El vicegobernador de Formosa, Eber Solís, en diálogo con el Grupo de Medios TVO defendió las políticas sanitarias implementadas en la provincia y aseguró que los resultados obtenidos “ningún lugar del país ni la región lo puede demostrar”, señalando que estas medidas “evitaron que mueran 488 formoseños”. Asimismo, cuestionó a quienes hablan de dictadura porque “son los mismos de siempre que dicen barbaridades. Nos duele que se digan tantas mentiras, como que hay centros clandestinos o violación sistemática de los derechos humanos”, afirmó.

“Estamos en una pandemia, el mundo no esperaba esto, el mundo no sabe cuándo ni cómo esto se va a ir, es difícil hablar de errores porque se puede decir que es un error cuando se tiene algo con qué comparar, acá hablamos de una pandemia que nadie sabía que iba a llegar, hay cuestiones que siempre son atendibles y entendibles, el gobierno de la provincia de Formosa desde el mes de marzo a través del decreto 100 creó el Consejo Covid-19 y se fueron tomando medidas sanitarias que no son medidas políticas, son medidas que tienden a la defensa de la vida, de la salud de los formoseños, todas estas medidas que se van tomando y se van a seguir tomando son en defensa de la vida”, aseguró.

También se refirió a las denuncias de violación de derechos humanos que llevaron a la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla a Formosa. “Hablaron de violación sistemática de derechos humanos, de centros clandestinos de detención, nos duele que digan tantas mentiras, no aceptamos algo así, por supuesto que toda cuestión de que haya pasado, que alguna persona se haya sentido incómoda o molesta por alguna medida es entendible y atendible, pero también debemos recordar que tal vez con los dedos de la mano no me alcancen para contar algunas de esas medidas que son entendibles de situaciones incómodas, en la justicia se va a dirimir la verdad o la mentira, ver quién miente y quién dice la verdad, los dedos de la mano me sobran para contar esos casos pero también hay que recordar que más de 21.700 personas pasaron por los centros de atención preventivos, y no es un dato menor, entendemos que son medidas incómodas, pero los resultados sanitarios que hoy tiene Formosa ningún lugar del país ni la región lo puede demostrar”.

En cuanto a si la reunión con Nación derivó en que se apliquen cuarentenas domiciliarias para familias con niños o mayores de 60 años, aseguró que “el gobierno nacional no intervino, siempre ha acompañado y ha entendido las medidas sanitarias que lleva adelante la provincia y lo que ha derivado en esas medidas adoptadas por el gobierno en estos últimos tiempos ha sido a la rotunda baja de casos de circulación que existía en la ciudad de Formosa, a los primeros días de enero teníamos más de 688 casos y hasta hace unos días teníamos muchos menos de 100, prácticamente hoy tenemos los lugares de alojamientos preventivos con muy poca gente, los números epidemiológicos han demostrado que la única medida correcta que se tiene que tomar ante una pandemia son las medidas que está tomando el gobierno de la provincia”, aseguró.

Asimismo acotó que “se tomaron estas medidas por una cuestión sanitaria, epidemiológica de acuerdo a los últimos números registrados que se han tenido en la provincia, no se trata de confiar o no sino que de mirar los números y los resultados, hoy la provincia toma esta medida de acuerdo a estos números, va a estar con el estricto control como se venía antes por parte del sistema de salud, de las fuerzas de seguridad y se le pide a la comunidad la conciencia social, hoy el mundo se plantea eso, si se quiere una sociedad pensada en lo colectivo o una sociedad pensada en lo individual. En la reunión con el Jefe de Gabinete en Buenos Aires se demostró estadísticamente, no dicho por políticos, que si Formosa no hubiera tomado las medidas que tomó o hubiera tomado medidas similares a otros lugares del mundo, hoy Formosa tendría que hablar de más de 488 muertos, hoy tenemos que lamentar profundamente que hay 12 familias a las que un ser querido les está faltando en la mesa, si no se hubieran tomado las medidas serían más”, aseguró Solís.

“Muchas cosas hemos escuchado pero más que nada de aquellos que hablan desde la irresponsabilidad, que no tienen la responsabilidad de gobernar, el sistema de salud de Formosa es ejemplar y uno tiene que mirar a otros lugares del país y va a valorar nuestro sistema de salud que cuenta con más de 162 centros de salud, tiene más de 37 hospitales, 10 hospitales distritales, 1 hospital de alta complejidad y un hospital interdistrital que es el único en la región destinado a casos de monovalentes Covid, no podemos hablar de que tenemos un sistema de salud deficitario”, destacó Solís.

Respecto a si considera que se cometieron abusos al cuidar la salud, expresó que “yo considero que estamos en una pandemia, no tenemos de dónde copiar algún ejemplo para llevar adelante una medida, acá se han tomado medidas sanitarias y los resultados están a la vista, tenemos la tasa más baja de mortalidad, de letalidad y de contagio de todo el país, toda cuestión es atendible y entendible, cuando no se pueda solucionar de esta manera conversando, dialogando seguramente algunos decidirán ir a la justicia y el gobierno como siempre será respetuoso y atenderá y entenderá cada estrago judicial si es necesario. Entendemos que los resultados sanitarios de la provincia son óptimos, el gobernador preside todos los días la reunión en la que se habla de absolutamente todos los temas, primero se habla de la cuestión sanitaria y a partir de allí se tocan todos los temas que hacen a la vida de todos los formoseños”.

Para finalizar se refirió a qué dijo el gobernador Insfrán cuando se comparó a las medidas sanitarias tomadas con una dictadura, acusándolo de dictador. “Tengo 36 años, nací bajo la democracia, el único régimen que conozco es la democracia, acá en Formosa hay democracia, cada dos años más del 70% ha ratificado este proyecto político, el gobernador Insfrán ha dicho que no le importa perder una elección mientras salve la vida de un formoseño porque la decisión es salvar la vida de cada formoseño y en ese sentido no nos vamos a desviar, los que dicen cosas siempre han digo barbaridades como también dicen violación sistemática de derechos humanos, centros clandestinos de detención, innumerables organizaciones de derechos humanos se han manifestado, víctimas de violaciones de derechos humanos se han manifestado a favor de las medidas que tiene la provincia y repudiando todos estos dichos, son los mismos de siempre porque también las marchas son en Buenos Aires, sería bueno preguntarle a esa gente que se manifestó si les preguntaron a las casi 8 mil familias de la ciudad de Buenos Aires si tuvieron un tratamiento digno, si sus familiares tuvieron una muerte digna, si han recibido la contención del Estado, yo puedo asegurar que como reciben en la provincia de Formosa no se hace en ningún lugar”, culminó.

