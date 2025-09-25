Los salarios registrados subieron 2,2% en julio y lograron superar a la inflación

Los salarios registrados aumentaron 2,2% en julio y lograron superar la línea de la inflación de ese mes, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En lo que va del año, los haberes escalaron 17,1%, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó levemente por encima, en el 17,3%. Mientras que en los últimos 12 meses, aumentaron 40,3% frente a un IPC de 36,6% en el mismo lapso.

El informe oficial indicó que el crecimiento mensual se explicó por subas del 2,2% en el sector privado registrado, del 2,3% en el sector público y del 3,6% en el sector privado no registrado. Con estos resultados, el índice de salarios total mostró una variación mensual de 2,5%.

En términos interanuales, el índice de salarios total avanzó 53,2%, con fuertes diferencias entre sectores: los privados registrados crecieron 39,8%, los públicos 41,3% y los no registrados 139,7%.

Dentro del empleo público, el INDEC detalló que el subsector nacional apenas subió 0,6% mensual en julio, mientras que el provincial avanzó 2,6%. En la comparación interanual, las remuneraciones del sector público nacional crecieron 24,5%, contra 47,3% de los provinciales.