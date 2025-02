Los senadores bonaerenses de La Libertad Avanza buscan eliminar las PASO en la provincia de Buenos Aires

Tras la victoria del gobierno nacional en la Cámara de Diputados que le dio media sanción al proyecto que suspende las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el proceso electoral de 2025, La Libertad Avanza propuso este jueves una lucha similar en la provincia de Buenos Aires.

El bloque de senadores bonaerenses de LLA, conformado por Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura, presentó un proyecto para eliminar las PASO en la Provincia.

“A fin de cuidar los recursos de los bonaerenses y en sintonía con el resto del país, presentamos un proyecto para derogar las Elecciones Primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas en la Provincia de Buenos Aires”, manifestaron los legisladores a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Una vez presentado el proyecto en la Legislatura, los senadores resaltaron que creen que su responsabilidad es “defender el buen uso de los recursos públicos”. Además, consideraron que “en este momento crítico para la gestión de la provincia, su eliminación no afectaría la calidad de nuestro sistema democrático”.

“Si bien las PASO fueron creadas para democratizar la selección de candidatos dentro de los partidos y frentes electorales, la mayoría de los espacios políticos presentan listas únicas, lo que las convierte en una elección innecesaria y carente de competencia real”, expusieron uno de los argumentos más utilizados a la hora de discutir sobre la conveniencia de esa instancia electoral.

Por otro lado, los libertarios creen que “teniendo en cuenta el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires, la multiplicación de elecciones y la consiguiente prolongación de los tiempos de campaña desgastan a los partidos y generan desmotivación entre los votantes que tienen la obligación de votar varias veces en un año”.

“Lo más importante es que derogar la normativa vigente en nuestra provincia permitiría un ahorro económico y una disminución considerable en inversión de logística, impresión de boletas, pago a autoridades de mesa y seguridad”, advirtieron Vargas, Kikuchi y Ventura, quienes ahora aguardan por la aprobación de su proyecto “para el beneficio de todos los bonaerenses”.

Kicillof deja la suspensión

de las PASO en manos

de la Legislatura

Buenos Aires tiene una ley propia para ordenar las PASO provinciales, la 14.086, que es la que pretenden derogar los integrantes del bloque de La Libertad Avanza. Ahora, ante la embestida libertaria a nivel nacional, en caso de que el Senado de la Nación termine por sellar la suspensión de las Primarias, en territorio bonaerense la norma entrará en etapa de evaluación.

Si bien Axel Kicillof planteó que Javier Milei “desordenó” el calendario y el sistema electoral tanto con el impulso de la Boleta Única de Papel (BUP) como con la suspensión de las elecciones Primarias, lo cierto es que, según cómo termine el debate por las PASO en el Congreso, allanará el camino para que Buenos Aires defina cómo y cuándo votar en las próximas elecciones legislativas.

La resolución de un eventual desdoblamiento también se resolverá una vez que se sepa si habrá PASO o no a nivel nacional.

En este escenario es que cobra relevancia la Legislatura bonaerense, toda vez que será el Poder Legislativo el que resuelva si habrá PASO este año en Buenos Aires. El oficialismo tiene allí variados puntos de vista. Una eventual votación para suspender las Primarias podría espejar lo que ocurrió en el bloque de Unión por la Patria en Diputados: el voto dividido.

En el entorno de Kicillof plantean que si no hay PASO nacional, es probable que tampoco la haya a nivel provincial, aunque aclaran que lo resolverá la Legislatura. Políticamente, el gobernador intenta no tensionar más sobre la compleja relación Ejecutivo-Legislativo que existe a nivel provincial.

Ya a fines del 2024, un diputado provincial de Unión por la Patria presentó un proyecto para suspender las PASO de este año. Se trata del legislador Rubén Eslaiman, presidente del Frente Renovador a nivel provincial y uno de los hombres claves de Sergio Massa en esa esfera de poder. El proyecto, en su momento, contó con el visto bueno del Ejecutivo.