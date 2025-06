Los senadores se aumentan el sueldo más del 4% y pasarán a cobrar encima de $ 9,5 millones

Pese a la presión del Gobierno por mantener pisados los aumentos paritarios, los senadores recibieron una mejora de más del 4% y pasarán a cobrar sueldos por encima de $ 9,5 millones, sin los descuentos, gracias al último acuerdo firmado por los gremios de los empleados legislativos con la aprobación de los presidentes de Diputados y el Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente.

El acuerdo prevé un aumento retroactivo de 1,3% para marzo que se repite en abril y mayo, y al ser acumulativo supera el 4%. De esta manera, los senadores vuelven a recibir una mejora en sus haberes, ya que en abril pasado -tras vencer el decreto firmado en enero por Victoria Villarruel que mantuvo congeladas las dietas- comenzó a regir la actualización salarial que elevó los sueldos de los legisladores por encima de $ 9 millones.

Las dietas de los senadores se definen desde abril de 2024, a partir de un pacto aprobado en el recinto entre el oficialismo y la oposición, en base a los módulos que se utilizan para fijar los salarios de los empleados del Congreso.

Así, el sueldo de un senador está dividido en 2.500 módulos de dieta, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra por desarraigo. Con los últimos aumentos, el valor del módulo quedó en $ 2.376, lo que llevó a que el salario del legislador se ubique por encima de los $9,5 millones.

Desde la presidencia de la Cámara Alta, Victoria Villarruel volvió a advertir que este aumento es responsabilidad de los senadores y que como vicepresidenta no puede impedir que se efectivice el incremento.

La tensión por las dietas de los senadores no es nueva y se inició cuando se estableció el nuevo esquema por módulos, acuerdo en el que también se incluyó un sueldo extra que se cobra en enero como una suerte de aguinaldo.

Hasta marzo, los senadores recibieron en mano $ 5.431.297, con un haber bruto superior a los $ 7,5 millones, pero al vencer el decreto que tenía congeladas las dietas, el sueldo pasó a unos $ 9 millones brutos, ya que se incorporó el aumento de 6,6% otorgado en julio y agosto del año pasado, que no se aplicó al congelarse las dietas hasta el 31 de diciembre y extenderse luego hasta el fines de marzo.

Pero además sumaron las subas de enero (1,5 %) y febrero (1,2%), que también habían quedado en el freezer por el decreto de la vicepresidenta. En consecuencia, en lo que va del año, los senadores actualizaron su salario un 8 % acumulado, de acuerdo a lo informado desde la Asociación del Personal Legislativo (APL), que encabeza Norberto Di Próspero y que también consiguió un bono de $ 100 mil que se pagará a los empleados del Congreso con el mes de julio.

Si bien no llega a alcanzar la suba de inflación que en abril fue del 2,8%, con un acumulado en el primer cuatrimestre del año del 11,6%, la mejora de los senadores es superior a los acuerdos paritarios firmados por los principales gremios del país, como metalúrgicos, camioneros, comercio y transporte.

Más allá de los datos paritarios, la cuestión de fondo es que el Senado sólo sesionó tres veces desde que se inició el período ordinario el 1ro. de marzo y lo curioso es que no aprobó ninguna ley.

La Cámara Alta se reunió el 3 de abirl para rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos del Gobierno para la Corte Suprema de Justicia, mientras que el 24 del mismo mes lo hizo para rendir homenaje al Papa Francisco y el 7 de mayo fracasó en el intento de aprobar el proyecto de Ficha Limpia.

Martín Menem aseguró

que no aumentará a diputados

En tanto, en la Cámara de Diputados, su presidente Martín Menem, aseguró este martes que no trasladará el aumento otorgado a los empleados del Congreso a la dieta de los legisladores, pese a que varios expresaron su malestar por la diferencia que existe con los sueldos de los senadores.

Vale recordar, que los diputados recibieron el año pasado un aumento de 6,13 % en sus dietas en base al acuerdo paritario firmado por los gremios de los empleados del Congreso el año pasado.

De esta manera, las dietas de los diputados pasaron en octubre a un valor de $ 3.229.435,90, mientras que en noviembre escalaron a $ 3.321.347,5 y en diciembre llegaron $ 3.956.129,16. Todos valores netos de bolsillo, sin incluir gastos de representación, ni tampoco el plus que perciben por desarraigo, a lo que se agregan otros beneficios como pasajes en avión.