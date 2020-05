Los servicios básicos que brinda el municipio no se resintieron en la ciudad

Compartir

El presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, Fabián Cáceres, aseguró que pesar de la cuarentena y las complicaciones que se registran en las finanzas, el municipio capitalino continúa prestando los servicios esenciales en todos los barrios de la ciudad. “Es de destacar que ante una pandemia que afecta al mundo, nuestra comuna continúa hasta el día de hoy efectuando los trabajos básicos sin ningún tipo de restricciones”, expresó.

El edil justicialista afirmó que desde la gestión que lleva adelante el intendente Jorge Jofré se desarrollan de manera normal los servicios de recolección de residuos (convencionales y no convencionales), poda, desmalezado, arreglo de calles, barrido, cuneteo, mantenimiento de desagües principales y cuencos y el servicio de electrotecnia, tal cual lo realizaba previo al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Por ello, instó a la comunidad a comprender que es un tiempo especial y que para continuar con la frecuencia de las prestaciones “es necesario que todos los vecinos entiendan que resulta imprescindible generar un círculo virtuoso y solidario porque actualmente más del 70% de los capitalinos no cumplen con las obligaciones tributarias ante la comuna”.

Cáceres explicó que la situación exige un mayor esfuerzo desde todos los ámbitos. “El país, las provincias y los municipios fueron sorprendidos por esta situación excepcional y en la mayoría de las jurisdicciones, la pandemia puso en jaque a las finanzas. Nuestro municipio no escapa a esta realidad y es por eso que pedimos a quienes puedan regularizar su situación tributaria, que lo hagan, con la seguridad de que sus aportes permitirán continuar y fortalecer el trabajo que de manera permanente se realiza”.

Pandemia

“Sin lugar a dudas, el Gobierno Nacional demuestra con medidas socioeconómicas oportunas que ayudan a los que menos tienen que es una gestión con alta sensibilidad social y con claras raíces peronistas, que se ocupa de los sectores más vulnerables. Además, el Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán sigue haciendo gala de una administración ordenada que logró fortalecer el sistema de salud -debemos recordar que hasta hace pocas décadas éramos una provincia considerada inviable- y a pesar de estar rodeados de estados con circulación del Covid 19, luego de más de 2 meses continuamos sin registrar un solo caso del virus en nuestro territorio, lo que habla a las claras del éxito de las tempranas y acertadas medidas sanitarias adoptadas por el gobierno provincial”, reflexiono Cáceres.

En ese contexto, volvió a remarcar la importancia de las prestaciones básicas que brinda la comuna capitalina que, además de garantizar la salubridad pública con la periódica recolección de residuos, trabaja de manera activa con otros organismos provinciales para combatir a otro virus que –en este caso- embate a la región: el dengue.

Para finalizar, el parlamentario reiteró el pedido “a quienes puedan pagar sus tasas y tributos, que lo hagan, porque necesitamos un municipio más consolidado desde lo económico para afrontar el tiempo excepcional que hoy estamos viviendo”.