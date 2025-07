Los Simpson y una parodia frustrada: por qué Tom Cruise rechazó participar en la serie

Desde su creación en 1989, Los Simpson siempre se destacaron por su sátira social y agudas observaciones sobre la cultura popular, como así también por su habilidad para atraer a un sinfín de celebridades dispuestas a participar en la serie.

No solo actores y músicos, sino políticos y figuras públicas encontraron en el mundo amarillo un espacio único para parodiarse a sí mismos o asumir papeles completamente ficticios. Sin embargo, existen excepciones a esta regla, como es el caso de Tom Cruise.

El rechazo de Tom Cruise

En 1993, cuando Los Simpson ya se consolidaban como un fenómeno cultural, los guionistas de la serie pensaron en la posibilidad de incluir a una de las mayores estrellas de Hollywood en uno de sus episodios. Tom Cruise, en ese entonces un actor de gran renombre, que acababa de brillar con películas como «Algunos hombres buenos», era considerado una opción ideal para un cameo.

Según detalló SensaCine, los guionistas, entre ellos Mike Reiss, tenían en mente un personaje especialmente diseñado para él, un guiño tanto a su carrera como a su figura pública. El episodio que se perfilaba para recibir al actor era “Hermano del mismo planeta”, el episodio 14 de la cuarta temporada.

En la trama del episodio, Bart se inscribe en un programa de “hermano mayor” para encontrar una figura paterna que pudiera reemplazar a Homero, luego de que este se olvidara de ir a buscarlo a un entrenamiento de fútbol. El personaje que se diseñó para él, llamado “Tom”, era descrito como un tutor ideal: un hombre atento, guay, cariñoso y, por si fuera poco, piloto de pruebas.

El nombre de “Tom” y su ocupación como aviador eran una clara referencia a Cruise, quien en ese tiempo se encontraba fuertemente vinculado a la imagen de un piloto gracias a su papel en Top Gun. Sin embargo, a pesar de que el papel parecía hecho a medida, Cruise rechazó la oferta de participar en el episodio, un hecho que se repitió en varias ocasiones.

Los motivos del rechazo

Aunque los motivos exactos nunca fueron claros, es posible que, en pleno auge de su carrera, el actor no estuviera interesado en asumir un papel cómico en una serie de animación, ya que se encontraba abocado a papeles más serios y prestigiosos en el cine.

El guion que originalmente iba a ser para él acabó siendo prestado por el actor Phil Hartman, quien se encargó de ponerle voz al personaje de “Tom” y quien, lamentablemente, fallecería en 1998. Hartman, conocido también por sus voces de Troy McClure y Lionel Hutz, añadió su característico estilo a este personaje, que finalmente se convirtió en una figura entrañable dentro del universo de Los Simpson.

Un nuevo rechazo y

una participación

sin protagonistas

Una nueva aparición del actor generó confusión. Fue durante el episodio “$pringfield (or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling)” — “Springfield (o cómo aprendí a dejar de preocuparme y a amar el juego legalizado)”—, el décimo de la quinta temporada de Los Simpson, emitido originalmente el 16 de diciembre de 1993 en Estados Unidos. En ese capítulo, el Sr. Burns abre un casino en Springfield, y Homero comienza a trabajar allí como crupier.

Uno de los gags más recordados es cuando Homero entra en una habitación del casino y encuentra a dos hombres animados que lucen y suenan como Tom Cruise y Dustin Hoffman, aunque en los créditos no se los menciona por sus nombres reales.

Los personajes son introducidos como “Tom” y “Dustin”, con voces que imitan a los actores, pero sin una confirmación oficial dentro de la narrativa. Su participación hace referencia a Raymond y Charlie Babbitt, que son los personajes interpretados por Cruise y Hoffman en la película “Rain Man”.

Este detalle generó confusión entre espectadores y medios, ya que ni Cruise ni Hoffman prestaron sus voces para la serie. Según Entertainment Weekly, los actores se negaron a participar directamente, razón por la cual el equipo de producción decidió parodiarlos abiertamente sin nombrarlos explícitamente.

Las repercusiones

de su rechazo

La capacidad de la serie para encontrar una solución tan efectiva ante el rechazo de una gran estrella como Tom Cruise refleja no solo la flexibilidad de sus creadores, sino también la solidez de la producción de la serie. En lugar de quedar marcada por el revés, esta continuó evolucionando, consolidándose aún más como un espacio en el que los guionistas podían dar rienda suelta a su creatividad, incluso cuando las estrellas más grandes del momento no aceptaban sus invitaciones.

El hecho de que Hartman tomara el papel, un personaje que se integró perfectamente en el universo de la familia Simpson, permitió que el episodio siguiera siendo uno de los favoritos de los seguidores de la serie.