Los sugestivos mensajes de la China Suárez a días de que Benjamín Vicuña anunciara la separación

En plena mudanza y mientras se prepara para viajar a España por trabajo, actriz compartió dos mensajes de tono misterioso.

El pasado viernes, Benjamín Vicuña anunció el final de su relación con Eugenia La China Suárez después de cinco años de relación, dos hijos en común y unos cuantos rumores de ruptura. Desde entonces, la actriz eligió el bajo perfil y solo hizo una declaración pública para dar su visión de los hechos. En cambio, se refugia en sus afectos, en sus compromisos laborales y usa las redes sociales como puente de comunicación con sus seguidores, que buscan en cada una de sus publicaciones algún indicio sobre su estado de ánimo.

Recién instalada en una casa en Pilar que remodelará para habitar con sus hijos y mientras se prepara para viajar a España para filmar una película -y donde se produciría el reencuentro con su ex- la actriz compartió con sus casi cinco millones de seguidores de Instagram dos mensajes en idioma inglés y de corte misterioso, que sus fanáticos inmediatamente asociaron como dirigidos a Vicuña.

En primer lugar, la ex Casi ángeles replicó en sus historias de Instagram una publicación del DJ Michel Gaubert, uno de los más popular dentro del mundo de la moda. Sobre un accesorio verde manzana, puede leerse el texto en inglés escrito con letras negras: “Lo que no te mata muta y vuelve a intentarlo”.

En la siguiente historia, la protagonista de Los Padecientes hace referencia a Piscis, su signo del zodíaco, con una placa que corresponde a una cuenta de Instagram que nuclea a las personas nacidas bajo ese signo: “Cuando me conocés, pensás que soy callada. Cuando me hablás, deseás que fuera callada. Cuando me conocés, sentís miedo cuando estoy callada”.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”. Estas fueron las palabras que eligió Benjamín Vicuña para dar a conocer la noticia de la rupturaen su cuenta de Instagram. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, agregó en sus historias escritas con letra blanca y fondo negro.

Por su parte, Eugenia eligió manifestarse a través de su amigo Marcelo Polino, que en la edición sabatina de Polino Auténtico, reveló cuáles fueron las palabras que La China le trasmitió no bien trascendió su ruptura sentimental con Vicuña. “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, le dijo la actriz al periodista, con quien mantiene una amistad desde hace años. Y luego compartió un video en el que se la ve espléndida, recorriendo los jardines de su casa y dispuesta a disfrutar del fin de semana.

En septiembre, Eugenia viajará a Madrid, España, y se instalará allí para filmar una película que protagonizará junto a con Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor en la exitosa serie española La Casa de Papel. Con ella viajarán Magnolia, de tres años, y Amancio, que acaba de cumplir uno, sus hijos menores frutos de su relación con Vicuña. También irá su madre, quien suele estar presente en los proyectos laborales en el exterior de su hija con el fin de ayudarla con sus hijos pequeños.

Según contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, por El Trece, Benjamín planea viajar a España para ver a sus hijos mientras estén allí con su madre. Siempre y cuando las fronteras estén abiertas, el actor aprovechará la oportunidad para que pase tanto tiempo sin verlos.

