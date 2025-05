Los tres campeones del mundo con la selección argentina que podrían irse del Atlético Madrid

Ya afuera de la pelea por la liga española, Atlético Madrid enfoca su mirada al cierre del campeonato, en el que debe ganar 7 de los últimos 12 puntos en juego para asegurarse el tercer lugar dentro de una temporada que lo tendrá compitiendo al máximo nivel ante París Saint-Germain (PSG), Seattle Sounders y Botafogo en el Mundial de Clubes. El final de ese torneo marcará también un antes y un después en la plantilla dirigida por Diego Simeone con 16 futbolistas que podrían abandonar la entidad, entre ellos tres campeones del mundo con la selección argentina.

El diario español Marca hizo un balance pormenorizado de lo que se le viene al Colchonero en la siguiente ventana de transferencias, ya que tienen la idea de continuar el recambio después de que en el verano europeo pasado se fueron hasta 13 jugadores, llegaron algunos como Julián Álvarez y se potenciaron otros, como fue el caso de Giuliano Simeone. Ambos forman parte de la planilla de siete “intocables” con vistas a la 2025/26, integrada también por el arquero Jan Oblak, los defensores Marcos Llorente, Robin Le Normand, el volante Pablo Barrios y el atacante Alexander Sorloth.

Las posiciones apuntadas para reforzar pasan por un volante central de corte, un delantero, un arquero suplente y un lateral izquierdo. Además, el matutino español mencionó los casos a seguir de Cristian Cuti Romero, zaguero central del Tottenham, y Alex Baena, extremo del Villarreal.

Según pudo saber Infobae, el nombre de Franco Mastantuono tampoco hay que descartarlo, más allá de que la joya de River Plate estaría bajo la órbita de otros gigantes europeos, como Manchester United, Inter de Milán y Barcelona. Al que sí hay que tachar por una cuestión presupuestaria es a Enzo Fernández, que Chelsea lo pagó más de USD 130 millones al Benfica y jugará la final de la Conference League.

Todos estos movimientos implican un fuerte caudal de liquidez para afrontar las negociaciones, y eso deriva al siguiente tema: la “Operación Salida”. Para gastar más de USD 200 millones en los arribos de la Araña Álvarez, Sorloth, Le Normand y Gallagher, se tuvieron que ir Joao Félix, Morata, Samu Omorodion, Saúl Ñíguez, Stefan Savić, Mario Hermoso, Memphis y Carlos Martín, entre otros.

Con esta aclaración a cuestas, los 16 nombres que podrían irse no están en la misma situación. Según Marca, Ángel Correa y el club entienden que es un “ciclo terminado” después de una década como jugador rojiblanco. A pesar de tener un vínculo vigente hasta 2026, el campeón del mundo con la selección argentina se sumaría a una fila integrada por César Azpilicueta, Axel Witsel, Reinildo (terminan sus contratos), Juan Musso y Clément Lenglet podrían quedarse, pero de momento tienen que regresar al término de sus préstamos al Atalanta y al Barcelona, respectivamente, mientras que Saúl Ñíguez no volverá de su cesión en Sevilla.

Por su parte, Rodrigo Riquelme, Thomas Lemar y Javi Galán serán los hombres a vender, aunque el principal apellido a desprenderse es el de Samuel Lino, según consta en el diario catalán Mundo Deportivo. Pero no serían los únicos.

A las partidas de Correa y Musso, se agregan las situaciones de Rodrigo De Paul y Nahuel Molina, los otros ganadores del Mundial 2022 con la Argentina. El Motorcito tiene contrato hasta 2026, aunque todavía no renovó y las dudas están puestas en si atender sus peticiones después de una muy buena temporada o esperar una “gran oferta” por el volante de 30 años (el 24 de mayo cumplirá 31).

Por otro lado, el lateral derecho está en los planes de la dirigencia para ser conservado, al igual que Jose María Giménez y Conor Gallagher, pero si llegan ofertas se analizará. En distinto sentido, Koke y Antoine Griezmann son consideradas piezas vitales, incluso por encima del rol de intocables, a partir de la experiencia que aportan en el vestuario y buscarán que sigan, pero el delantero atraviesa un mal momento y cuentan desde España que podría jugar sus últimos encuentros con el Colchonero.