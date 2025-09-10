Los tres ocupantes de un auto sufrieron lesiones durante la colisión con un camión en la Ruta 81

Un camión Mercedes Benz y un automóvil Citroen C4, conducido por un hombre que viajaba con su pareja y su hija, protagonizaron una colisión sobre la Ruta Nacional N° 81, a la altura del kilómetro 1.192 de la ciudad de Formosa.

El caso ocurrió este miércoles, alrededor de las 1:30 horas, y los integrantes de la Subcomisaría Namqom, Dirección General Policía de Seguridad Vial, Acceso Norte y Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar, tras ser alertados por la línea 911.

Según las averiguaciones, el chofer del camión, de 41 años, circulaba por la ruta de Sur – Norte, y por cuestiones que se tratan de establecer se produjo la colisión frontal con un Citroen C4 que se desplazaba en sentido contrario.

En el auto se trasladaban el conductor de 54 años, su pareja de 38 y su hija de dos, quienes fueron asistidos por personal del SIPEC. El automovilista y su pequeña permanecen internados en observación en el Hospital Distrital Ocho y se trasladó a la mujer la Hospital Central para su mejor atención.

Luego el personal de Bomberos desconectó los bornes de las baterías para evitar el incendio de los vehículos.

Integrantes de la Subcomisaría Namqom y Delegación Policía Científica, Distrito Cinco, realizaron las actuaciones procesales y documentaron el lugar; mientras que la Policía de Seguridad Vial realizó la prueba de alcohotest al conductor del camión que arrojó resultado negativo.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.