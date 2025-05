Los tres puestos que buscará reforzar Boca Juniors de cara al Mundial de Clubes

Si bien todavía no fue presentado oficialmente porque en Ezeiza aguardan a que quede finiquitada su salida de San Lorenzo, Miguel Ángel Russo ya se puso a trabajar para delinear el futuro de Boca Juniors. El primer gran objetivo será el Mundial de Clubes, competencia en la que el Xeneize debutará el 16 de junio ante Benfica. Los equipos tendrán tiempo hasta el 10/6 para presentar la lista de buena fe y es muy posible que los de la Ribera viajen a Miami con algunas caras nuevas.

Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol hicieron un balance del primer semestre y evaluaron que a Boca le vendría bien reforzarse en tres puestos en particular: la zaga central, el mediocampo y la delantera. Para ser más precisos, la directiva xeneize analiza sumar un marcador central zurdo por la negativa de la visa de Ayrton Costa, que a esta hora está más afuera que adentro del Mundial de Clubes. En tanto, también pretenden contar con una alternativa a Milton Delgado y adquirir jerarquía con un extremo derecho.

Mientras desde el Boca Predio le desmintieron a Infobae que hayan iniciado gestiones por algún futbolista, se instalaron dos nombres de defensores que son figura en el fútbol argentino y ambos disputarán la final del Torneo Apertura este domingo: Ignacio Vázquez (Platense) y Marco Pellegrino (Huracán). “Se hablan muchas cosas, yo pensaba en San Lorenzo y hoy en la final, lo que venga después bienvenido sea, uno siempre lucha para conseguir cosas”, aclaró el capitán del Marrón en diálogo con TNT Sports cuando fue consultado por el interés de Boca. Paradójicamente Pellegrino también surgió en Platense y recaló a préstamo en Independiente luego de ser vendido al Milan de Italia. Sin continuidad en el Rojo, fue cedido al Globo, donde mostró gran nivel. El punto a favor de Marco es que es zurdo.

Para el mediocampo, es muy complicado que avance una negociación por Aníbal Moreno, fundamentalmente porque el volante surgido en Newell’s también competirá en el Mundial de Clubes con Palmeiras y tiene vínculo hasta 2029 en Brasil. Boca tendría que hacer una erogación de más de 10 millones de dólares y, a priori, no repetiría una operación como la de Alan Velasco. Lo que juega a favor del club argentino es que el catamarqueño de 26 años fue titular en solo tres de los últimos diez partidos del Verdao. Con la operación de Leandro Paredes en stand by, en las próximas horas podría tomar fuerza otro futbolista que está en carpeta hace tiempo: Fausto Vera. El ex Argentinos Juniors milita en Atlético Mineiro y cuenta con una ficha más accesible que la de su compatriota en el fútbol brasileño. No obstante, el ex Corinthians viene siendo protagonista con el Galo y no será sencilla la transacción.

En la faz ofensiva, hay dos nombres en carpeta: Walter Mazzantti (Huracán) y Marino Hinestroza (Atlético Nacional de Medellín). El extremo del Globo también disputará la final del Apertura contra Platense este domingo en Santiago del Estero y es muy factible que emigre de Parque Patricios en el siguiente mercado de pases. Los de la Quema hicieron uso de la opción de compra por el 50% de su ficha a cambio de 750 mil dólares a fines de 2023 (la otra mitad pertenece a Huachipato de Chile).

Por su parte, la joya colombiana de 22 años es uno de los grandes proyectos del conjunto paisa. Hoy por la tarde noche, Atlético Nacional visitará a Nacional de Uruguay en Montevideo en busca de asegurar el primer lugar en su zona de Copa Libertadores (ya está clasificado matemáticamente a octavos de final). Lo positivo: tiene mayor poder de reventa que Mazzantti; lo negativo, su cotización será más elevada y además Boca no dispone de cupo para extranjeros hoy en día.

A la hora de buscar refuerzos, este dato no es menor: Boca cuenta en su plantilla con los uruguayos Marcelo Saracchi, Miguel Merentiel y Edinson Cavani, los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios, más el español Ander Herrera. Los últimos tres arribaron a principios de año y es improbable que se marchen. El Matador posee vínculo hasta fines de 2026 y no se moverá de la Ribera. Entonces los interrogantes surgen por las posibles salidas de Saracchi y Merentiel, que está tramitando la ciudadanía argentina pero recién la obtendría a fin de año. Aunque está muy cómodo en Boca, la Bestia no vería con malos ojos una venta ya que podría hacer la diferencia económica en el exterior.