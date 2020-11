“Los varados también tienen derecho a la vida y a la salud”

Compartir

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Enrique Ramírez cruzó al gobernador de la provincia, Gildo Insfrán quien días atrás sostuvo que “el derecho a la salud y a la vida están por encima del de la libre circulación”; el legislador cuestionó sus palabras e indicó que “los varados también tienen derecho a la vida y a la circulación”.

“Parecería que para el gobierno provincial los varados no tienen derecho a la vida y a la salud, absolutamente todos los funcionarios salen a repetir esta falsa dicotomía, que el derecho a la vida y a la salud es superior a la posibilidad de moverse de un lugar a otro, todos estamos de acuerdo en eso, lo que pasa es que pretenden sacarle el derecho a la vida y a la salud a los varados, pues ellos también tienen derecho a la vida, también tienen derecho a la salud y lo cierto es que están en una situación de inferioridad de condiciones a los que estamos dentro de la provincia, pues muchos de ellos se encuentran en situación de calle con una pandemia y lo primero que hace el gobierno provincial cuando sucede esto es cerrarle la puerta a estas personas, no permitiéndole el ingreso a su casa, los varados también tienen derecho a la vida, a la salud y además tienen el derecho de desplazarse a un lugar y otro”, disparó Ramírez.

Expuso que “parecería que los únicos que tenemos derecho a la vida y a la salud somos los que estamos dentro de la provincia y no es así, Es más los varados se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y es por ello que con mayor recelo deben tutelarse sus derechos y garantías”.

