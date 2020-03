«Los vecinos están colaborando y nos dejan ingresar a su propiedad para limpiar y descacharrizar»

Compartir

Julio Vargas, responsable del área de Gestión Ambiental, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, habló del proyecto de ordenanza que envió el Ejecutivo municipal esta semana al Honorable Concejo Deliberante que establece un «Régimen especial de limpieza y mantenimiento de inmuebles urbanos» del sector privado, el cual aseguró que «los vecinos están comenzando a tomar conciencia de la situación y nos permiten que ingresemos a sus domicilios para descaharrizar».

«Este es un proyecto que se está avanzando y es impulsado por el Ejecutivo municipal. Mantuvimos una reunión con el Tribunal de Falta y los jueces para interiorizarnos más del tema pero efectivamente el municipio está viendo como comenzar a intimar o infraccionar aquellos terrenos que se encuentren en estado de abandono», sostuvo.

A su vez confirmó que «hay muchos lugares donde hay baldíos que luego generan microbasurales. Por qué las personas cuando ven un lugar de esas características deposita sus residuos de gran volumen y ahí es cuando se generan el acumulamiento de residuos».

Ante esta situación, informó que comenzaron con tareas descacharrización en los barrios. «Esta semana trabajamos en el barrio Fontana, Guadalupe, San Martín, San Miguel, Incone, Obrero y La Pilar. Este trabajo comenzamos a hacer desde hace un tiempo que es algo que planificó la Secretaria de Servicios Públicos, estamos descacharrizando los barrios, radicando algunos microbasurales que hemos encontrado en el lugar, ingresamos a algunos domicilios donde sacamos lavarropa, secarropa, heladeras, colchones que ya no servían y eran viejos».

«Los vecinos están colaborando y tomando conciencia de la importancia de esta tarea, venimos ingresando en las casas que los propietarios nos van permitiendo y en otras ellos mismos se encargan de sacar sus chatarras a la vereda para que el camión pueda llevar», sostuvo.

El Responsable del Área de Gestión Ambiental, resaltó que «este es un trabajo que está planificado, entonces nosotros vamos informando con una callejera, por las redes sociales o los medios de comunicación; avisando en que barrios vamos estar trabajando así los vecinos van sacando su basura. También nos hemos encontrado con personas mayores que por ahí no pueden sacar sus residuos en desuso entonces piden la colaboración del municipio con las cooperativas».

«Estamos haciendo un muy buen trabajo y esperamos abarcar toda la ciudad en el menor tiempo posible. Esperamos que la gente tomé conciencia de la situación para que comencemos a trabajar de manera conjunta para hacer cumplir con la ordenanza», aseveró.

Por último, Vargas recordó al vecino que «puede llamar a la policía para que intervenga cuando ve gente de otro zona arrojar basura en baldíos ya que no están cumpliendo con la Ordenanza Nº 555 señala la prohibición de arrojar basura en la vía pública».

Malena Gamarra

Con esta ordenanza se pretende garantizar la salud, seguridad y salubridad pública, junto al cuidado del medio ambiente, habilitando al municipio a realizar las tareas de limpieza en baldíos y construcciones abandonadas o no, que infrinjan las normas de higiene.

De esta manera, si el titular del inmueble no puede ser localizado para su notificación el municipio dará a conocer la situación en un edicto público y luego, de persistir la ausencia del titular del inmueble, procederá a realizar la limpieza.

Esto se hará previo al labrado de multas y la aplicación de los cargos correspondientes.

Así lo explicó la titular de la secretaría de Obras Públicas del municipio capitalino, Ing. Malena Gamarra, al resaltar que esta iniciativa se enmarca en las políticas que desarrolla el intendente Jorge Jofré para lograr una ciudad ordenada, saludable, moderna, inclusiva, participativa y con perfil turístico, rumbo que ratificó en su mensaje a los vecinos el pasado 1 de marzo.

“La pretensión es generar conciencia respecto a los derechos particulares y colectivos pero principalmente erradicar todo posible foco de insalubridad que represente riesgo para la salud pública”, insistió.

Por último, resaltó que en este caso el interés colectivo se impone sobre el particular dado que se trata de la protección del bienestar de los vecinos y de brindarles un ambiente limpio, ordenado y saludable.