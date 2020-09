Lote 4: constantes quejas de vecinos por el paso de camiones de gran porte sobre la calle Ramos Mejía

Compartir

Vecinos de Lote 4 que habitan sobre la calle Ramos Mejía al 1900 en adelante, en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunciaron que el paso constante de camiones por dicha arteria les genera rajaduras en los domicilios, rotura de cañerías que están en la vía pública, destrozos en distintos puntos de la arteria y una gran cantidad de polvareda que levantan a su paso.

Manifestaron que esta situación se da ya que en la zona operan varias areneras y los camiones empiezan muy temprano en la mañana su actividad por lo que pasan varias veces en el día hasta alrededor de las 18 horas, generando consecuencias en la vida de los pobladores del sector que aseguraron se están “acostumbrando” a vivir de esta forma.

En la zona había ripio, pero no duró nada debido al paso de los rodados.

Una de las vecinas del sector se refirió a la situación que padecen diariamente. “Por acá pasan muchos camiones, rompen las calles, levantan una tierra impresionante, los vecinos tenemos que tratar de mantenernos entre todos, cuidar, pedirle al gremio de la arenena que nos mantenga con el tractor que tienen ellos, tiramos piedra, tierra y así vamos manteniendo, pero ya está todo roto”, dijo.

“Esta es una cosa de todos los días, hay arena, tierra y con el viento eso se levanta y es imposible estar, lo peor es que esta es la única calle por la que pueden transitar los camiones pesados y por eso tenemos muchos problemas”, acotó la mujer.

Asimismo hizo el pedido para que asfalten el tramo que falta y así dejar de tener problemas por el paso de los rodados, “son solo cinco cuadras las que faltan asfaltar, estamos olvidados al parecer, hace mucho tiempo estamos así, en verano es insoportable la tierra, regamos la calle porque o sino no se puede estar”, relató.

De la misma forma otro vecino aseguró que el movimiento de los rodados comienza muy temprano en la mañana. “Alrededor de las 7 ellos ya están circulando y el movimiento no cesa hasta las 18 horas más o menos porque hay areneras y entran y salen los camiones, todos pasan por acá y por somos los perjudicados”, expuso.

Señaló además que hay domicilios que están teniendo problemas estructurales debido a los temblores reiterados cuando pasan los rodados de gran porte, muchos de los cuales tienen bateas. “Hay casas que tienen muchos problemas, se les raja la pared, se les rompen los caños. Acá hay una Casa de la Solidaridad y todo el tiempo le rompen la cañería de agua. Nosotros ya nos estamos acostumbrando a vivir así, tenemos que estar cuidando todo porque destruyen las cosas a su paso, el tema de la tierra es insoportable y con la llegada de las altas temperaturas es peor”, graficó el poblador.

Para finalizar los vecinos pidieron la pavimentación del tramo de la calle que falta y así apaciguar el escenario que padecen desde hace tiempo y que hasta ahora, pareciera no mejorar.