Lourdes Sánchez contó que Chato Padra sufrió un desopilante accidente doméstico

Con la imposibilidad de contratar ciertos servicios por el distanciamiento social obligatorio, el Chato Prada se vio en la obligación de ocuparse de las tareas de mantenimiento de su casa. Por ejemplo, no tiene la posibilidad de que su “piletero” de confianza se ocupe de su piscina y ante este panorama, es él con sus propias manos, quien se encarga de sacarle las hojas que se van acumulando y la suciedad en general. Pasar el barrefondo parece que para el hombre de confianza de Marcelo Tinelli no es una tarea sencilla de llevar adelante.

En Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas lo mandaron al frente sin ningún reparo. Sin importarles el cargo de la persona en cuestión. Con su mujer, Lourdes Sánchez, como cómplice y partícipe de esta maldad que le hicieron, mostraron el accidente doméstico de Prada en plena limpieza. Se percibe que es algo que no hace a menudo y de lo que va aprendiendo a medida que va llevando adelante el trabajo en cuestión.

Fue Listorti, quién lo tomó con humor y no dudó en burlarse de su amigo: “A partir de este momento, el Chato Prada pierde autoridad. Cuando me diga tenés que hacer esto, yo le voy a responder: ‘Vos cállate, que no sabés ni caminar por tu casa’. Lo que van a ver pone en jaque al emporio Tinelli. Porque si no sabe caminar por su casa, ¿cómo va a manejar a 100 o 200 tipos en un programa como el Cantando o el Bailando?, ¿En qué manos estamos? No hay forma de que pueda guiarte”.

El miércoles 22, a la mañana, el Chato se dispuso a limpiar su pileta sin importarle el frío. En las imágenes que fueron tomadas por una de las cámaras de seguridad de la casa en la que viven, se observa como por acomodar una manguera tambalea y se cae al agua. Inmediatamente se reincorpora, sale, se para y se queda mirando como buscando si algún testigo, su mujer o su hijo, registró el momento.

No hubo personas en el el patio, pero si el ojo de una cámara a la que Sánchez tuvo acceso. Por supuesto, lejos de conservar el material, Lulú se lo apoderó y lo llevó al programa en el que es panelista para compartirlo con todos. “Hacía mucho frío. El agua estaba helada. Yo estaba en la cocina y lo veo parado ahí, todo empapado, y me dice: ‘Me caí en la pileta, pero no está fría’, ja,ja,ja. Le dije: ‘Andá a buscar un toallón y entrá‘”, relató la bailarina.

Más allá de este episodio en cuestión, al productor no hay tropezón que le borre la sonrisa que tiene dibujada. Semanas atrás, su hija Florencia, le contó que en poco tiempo será abuelo. La joven está transitando su tercer mes de gestación y la cuenta regresiva para convertirse en abuelo se puso en marcha. Chato recibió con grata emoción el momento que está atravesando Flor y hasta anticipó que no le molesta que le empiecen a decir “abuelo”.

Por otra parte, y ya compenetrado en la parte laboral, el muchacho se encuentra compenetrado en los últimos detalles para salir al aire con el Bailando 2020. Ante la imposibilidad de salir con el certamen de baile más famoso, por el despliegue que conlleva este reality, por la falta de tiempo que se produjo por el Coronavirus, dieron un volantazo. En ese contexto, la producción de Laflia, con Prada y Federico Hoppe a la cabeza, hacen las últimas correcciones antes de su salida, el próximo lunes 27.