Lourdes Sánchez estuvo al borde de la separación con el Chato y reveló el íntimo motivo

Lourdes Sánchez logró formar su familia soñada junto a su pareja, Pablo “Chato” Prada, y su hijo Valentín (4); pero la bailarina contó que le costó mucho llegar a este presente de armonía.

En nota con Gente, Lourdes reveló que en un principio el Chato no quería volver a ser padre ya que tiene dos hijos de una relación anterior, Florencia y Julián: “Estaba tan negado que fue motivo de separación. Como él ya tiene dos hijos grandes, me dijo ‘no quiero volver a ser padre’. Entonces le respondí: ‘hasta acá llegamos’”.

“Mi sueño era ser madre y si no lo podía cumplir con quien amaba, me separaba. Pero él volvió y a los años nació Valentín. Para él fue un renacer volver a la paternidad a los 52: lo rejuveneció, además de que él siempre es canchero y ágil. Mi hijo le dio un motivo más para ser feliz en lo que le queda del resto de su vida… Y llenarse de actividades después del trabajo”, aseguró.

Lourdes reveló cómo fue esa breve separación del Chato: “Se dio cuenta a los dos o tres meses, cuando vio qué estaba perdiendo. Ahí volvió y aceptó todas las condiciones. El reencuentro fue bueno. No es que quedé embarazada al toque: seguimos disfrutando mucho más de la pareja”.

Y explicó que su deseo de ser madre era más fuerte que todo: “Fue difícil. Tus condiciones son las únicas que querés escuchar en ese momento. Estaba re enamorada… Y desilusionada, porque es un proyecto hermoso formar una familia. Era doloroso que no fuera con la persona que amaba. Me puse firme: ‘si no puedo ser madre, no es por acá’. Lo tenía muy presente y estaba muy segura de lo que deseaba”.

