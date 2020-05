Lousteau dice que Argentina está en “condiciones de llegar a un acuerdo favorable” por la deuda

Compartir

El senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau consideró que Argentina está en “condiciones de poder llegar a un acuerdo que sea favorable” a sus intereses, en relación a las negociaciones por la deuda externa que el Gobierno lleva adelante con acreedores privados.

Lousteau consideró además que “sería sumamente importante que la negociación de la deuda termine con un acuerdo para poder tener más capital disponible al día siguiente para apuntalar lo que va a hacer falta”, en el marco de la pandemia de coronavirus.

El senador radical participó hoy del encuentro organizado por la Universidad de Tres de Febrero “Medir lo que cuenta, para lograr lo que realmente importa”, en la que disertó también Jean Paul Fitoussi, profesor emérito de economía en Sciences-Po y director de investigación de OFCE (Science-Po Center for Economic Research, París).

En su exposición, Lousteau remarcó que “la marca de buena fe de la Argentina, teniendo en cuenta el contexto, es que mantiene una oferta igual o similar a la que hubiera hecho antes del Covid”.

En ese contexto, el referente radical analizó que “el impacto” que va a tener la pandemia y “la respuesta económica” que requerirá “a lo largo y a lo ancho del mundo es monumental”.

“Ese -continuó- es el elemento principal. Argentina está haciendo ese esfuerzo”, analizó y pronosticó: “me parece que estamos en condiciones de poder llegar a un acuerdo, que sea favorable a lo que Argentina necesita y ojalá así sea”.

En ese sentido, agregó que la crítica situación económica, profundizada por la pandemia, “está introduciendo un enorme sector adicional, al tradicionalmente castigado en las crisis”.

“Se trata de la clase media informal, que no es solamente aquel que no está registrado en el sistema tributario, sino el que no tiene acceso al crédito y esto es enorme porque tenemos un sistema crediticio muy pequeño”, dijo Lousteau.