Lovera, el segundo refuerzo de Racing

Juan Antonio Pizzi tiene motivos para sonreír. Es que Racing cerró a su segundo refuerzo para la temporada que se avecina. Se trata de Maxi Lovera, ex jugador de Rosario Central, que llegará a préstamo desde el Olympiacos de Grecia , con cargo y opción de compra.

El futbolista de 21 años no venía teniendo mucha continuidad en el Viejo Continente. Por eso, no dudó en pegar la vuelta para la Argentina cuando lo llamaron desde la Academia, en donde buscará recuperar los minutos perdidos en el último tiempo. Además, el desafío de jugar la próxima Copa Libertadores fue uno de los desencadenantes para su llegada.

Víctor Blanco y compañía iniciaron las gestiones hace unas semanas, pero recién en las últimas horas acordaron de palabra el arribo del formoseño, que puede jugar tanto por los extremos del ataque como de mediapunta. Ahora, resta definir cuándo viajará hacia Buenos Aires para hacerse la revisión médica y posteriormente firmar su contrato a préstamo por un año. El mismo será con un cargo de 500.000 euros y una opción de compra de cinco millones por el 70% del pase.

La ventaja para el entrenador de Racing es que lo conoce de su paso por Central. Allí, Lovera disputó 69 partidos y convirtió tres goles, alcanzando su mejor nivel de la mano de Diego Cocca, otro viejo conocido en Avellaneda. Asimismo, Pizzi intentó contratarlo en 2019, cuando tuvo un fugaz paso por San Lorenzo.

Sin embargo, en aquel entonces la dirigencia del Canalla sufría serios problemas económicos y optó por venderlo a Grecia, a cambio de un monto cercano a los tres millones de euros. En el Olympiacos fue de mayor a menor: en su primera temporada disputó 29 partidos y metió dos goles. Pero en el último semestre tan sólo sumó cinco encuentros y no marcó. Además, en agosto del año pasado contrajo Covid 19, enfermedad que influyó en su rendimiento.

​Lovera se convertirá en la segunda incorporación de Racing. Aunque todavía no firmó su contrato, está todo acordado para que Ezequiel Schelotto se sume por tres temporadas . El Galgo ya se hizo la revisión médica, pero aún no pudo poner el gancho porque debe permanecer aislado por las medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus. Una vez que termine con la cuarentena, se unirá al resto del plantel. De a poco, se arma la Academia de Pizzi.

