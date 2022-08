LPF: San Lorenzo no pudo con un Estudiantes alternativo

Compartir

San Lorenzo igualó 0-0 con Estudiantes de La Plata en el Nuevo Gasómetro, en un partido válido por la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El Pincha reservó su equipo titular para definir el pase a semifinales de la Copa Libertadores. El local tuvo una leve superioridad, lo buscó, hizo el gasto, pero careció de profundidad y puntería para romper el cero.

El Ciclón comenzó mejor y tuvo en Nahuel Barrios a su mejor carta. El Perrito se mostró muy movedizo y desequilibró con su habilidad, hasta metió un pase perfecto para Ezequiel Cerutti, cuya definición pegó en el palo.

No obstante, luego el encuentro fue friccionado con muchos roces, juego brusco y pocas llegadas a las áreas. El conjunto alternativo que presentó el Pincha aguantó y ya en el complemento su entrenador Ricardo Zielinski mandó al campo de juego a Franco Zapiola para intentar darle claridad al equipo en cuanto a la generación de juego.

Cerca de los 20 minutos de la segunda mitad San Lorenzo atacó y el arquero Jerónimo Pourtau le ahogó el grito a Agustín Martegani.

Más tarde Cerutti (29 minutos) tuvo otra con un tiro desde afuera del área que se desvió en un defensor del Pincha. Primero el árbitro Silvio Trucco no sancionó el tiro de esquina y ante el reclamo de Cerutti le sacó la tarjeta amarilla y luego sí sancionó a favor de San Lorenzo.

Con la salida del Perrito Barrios (se acalambró tras un gran desgaste), el equipo santo perdió a su mejor jugador en el encuentro y careció de ideas para seguir con su juego en el campo del Pincha, que a su vez en el final se animó a intentar con algunos centros.

Ante este empate San Lorenzo no pudo acercarse a los punteros del campeonato y Estudiantes sigue en el fondo de la tabla y con la menta puesta en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, este jueves en La Plata ante los brasileños de Athlético Paranaense.

En la próxima fecha de la Liga Profesional, San Lorenzo visitará a Patronato el viernes desde las 21.30. Mientras que Estudiantes recibirá a Talleres, el domingo a partir de las 18.00.

