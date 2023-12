Lucha contra el dengue: instan a los vecinos a usar el larvicida Bacivec

Este líquido debe aplicarse en los recipientes que no pueden taparse herméticamente o no puedan ser eliminados, para matar las larvas de los mosquitos, impidiendo así que lleguen a su etapa adulta, cuando desarrollan alas, vuelan y pican, transmitiendo los virus que causan esta enfermedad.

Ante el notable aumento de casos de dengue en la provincia, en los últimos días, desde el Ministerio de Desarrollo Humano recordaron que es importante que la comunidad utilice en sus casas el larvicida Bacivec, líquido destinado a matar las larvas de los mosquitos que se encuentran en los recipientes que no pueden ser tapados o que no pueden ser eliminados.

Si bien, la medida fundamental para la prevención del dengue es eliminar cualquier recipiente ahuecado, que forme paredes y que contenga agua limpia, quieta, donde el mosquito pueda depositar sus huevos y reproducirse, otra medida que debe cumplirse es el uso del larvicida.

Este producto apunta a contribuir al control de la población de mosquitos, ya que tiene la función de evitar que las larvas se sigan desarrollando hasta su fase adulta, que es cuando vuelan y al picar transmiten los virus del dengue de una persona enferma a otra que está sana.

Bacivec está elaborado a base de proteínas específicas, que mata a las larvas luego de que son ingeridas.

Es completamente inocuo y no es dañino para otras formas de vida como: abejas, mariposas, aves, peces, mascotas ni humanos. Tampoco para las plantas.

Por eso puede ser aplicado en cualquier objeto o recipiente, teniendo en cuenta que no tiene contraindicaciones, no es tóxico y que es altamente efectivo para matar las larvas de los mosquitos.

¿En qué lugares

debe aplicarse?

En cualquier tipo de recipiente que reúna las condiciones para que los mosquitos depositen sus huevos y se reproduzcan, es necesario que los vecinos apliquen el larvicida Bacivec.

Por ejemplo: tanques, cisternas, aljibes, cántaros, rejillas, sumideros y en todo tipo de recipiente apto para la reproducción del mosquito transmisor del dengue, el aedesaegypti, cuando no puedan ser tapados herméticamente, o no puedan ser vaciados, o eliminados, o dada vuelta boca abajo.

Respecto a eso, aclararon que este líquido no debe ser utilizado en las piscinas.

¿Cómo y en qué cantidades?

Antes de su uso, el frasco gotero de Bacivec debe ser agitado enérgicamente y posteriormente se debe proceder a su aplicación en gotas y nunca debe ser colocado a chorros.

Las gotas deben ser bien distribuidas para que al expandirse, cuando toman contacto con el agua, puedan cubrir toda la superficie del recipiente.

Por ejemplo, en los tanques de agua de 1.000 litros deben colocarse entre 20 y 25 gotas. En las piletas de lona de 3.000 litros deben aplicarse entre 100 y 120 gotas. En los aljibes alrededor de 100 gotas, en las rejillas y sumideros de los patios, dos gotas, en las cubetas de dispenser, también dos gotas.

¿Cada cuánto?

Por otra parte, desde la cartera de salud provincial, reiteraron que el larvicida Bacivec debe colocarse una vez por semana. Además, la aplicación debe repetirse sin falta, luego de cada lluvia.