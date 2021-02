Luchan para que el fuego de El Bolsón no llegue a las casas de la comunidad Nahuelpan

Compartir

Linkedin Print

El incendio forestal en Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, en Rio Negro, continúa activo y más de un centenar de brigadistas, helicópteros y aviones hidrantes siguen trabajando en la zona para evitar que el fuego llegue a las casas de la comunidad Nahuelpan, informó este domingo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El incendio

El incendio iniciado el pasado 24 de enero en la comarca andina del Paralelo 42, en las inmediaciones del paraje “Cuesta del Ternero”, “está activo, tiene varios sectores en los que se está trabajando, en algunos con mayor detención del avance y en otros con complicaciones, como el sector que está cerca de la comunidad Nahuelpan”, dijo a Télam Alberto Seufferheld, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende de la cartera ambiental.

“Tiene mucho combustible para quemar y las condiciones climatológicas y la topografía no ayudan a contener. Veníamos de tener 38 grados hace dos días atrás”, contó y alertó que la mayor peligrosidad de las llamas es que lleguen a la zona urbana.

“No hay evacuados hasta el momento. Lo principal es el cuidado de la gente. La comunidad se organizó junto con los servicios forestales y se está trabajando en conjunto, ellos conocen bien el terreno y tienen la necesidad de preservar sus viviendas”, aseguró Seufferheld.

El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, dijo este domingo a la señal TN que “la situación climática sumada a la desidia original que produjo de este episodio hace que combatir este foco sea realmente difícil”.

El funcionario nacional explicó que “los vientos rotan todo el tiempo y vienen del norte, por lo que traen más calor”.

Todos los recursos

“Estamos trabajando con todos los medios disponibles, todos los recursos del Estado están trabajando hace más de 10 días en el lugar y agregamos permanentemente recursos”, aseveró el viceministro.

En la provincia operaron 112 personas convocadas por la Nación, combatientes forestales de la Brigada Nacional del SNMF, de la Administración de Parques Nacionales y de las provincias de Córdoba y Neuquén, las que proveyeron recursos humanos a solicitud del SNMF para fortalecer las tareas de manejo de este incendio.

También hay personal técnico del Ministerio de Ambiente, un asistente y coordinadores de la Regional Patagonia y de la Regional Centro.

Operaron 4 helicópteros y 3 aviones hidrantes con base en Bariloche pertenecientes al SNMF, 5 autobombas, 5 camionetas pick up, 1 camión logístico de comunicaciones, 1 camión y 1 camioneta utilitaria para transporte de personal, y camión cisterna de YPF de abastecimientos a medios aéreos.

Desde el SNMF se informó que se realizan varios sobrevuelos por día de la zona incendiada para verificar que el fuego no avance en sectores que no se esté viendo desde el suelo, donde combaten los brigadistas.

“Es un bosque de cipreses que es muy alto entonces las brigadas no tienen una visión directa a todo el fuego, por eso con el sobrevuelo se puede ver y velar por la seguridad de la brigada abajo y ver cómo está el avance y la velocidad del incendio”, aseguró Seufferheld.

Compartir

Linkedin Print