«Luchen por sus sueños, que es posible»

Leonardo Corrales se consagró campeón Mundial Wako Pro, en la modalidad Full Contact (60 kg) al derrotar al italiano Alessandro Pani por KO técnico en el décimo round. Emocionado y con lágrimas en los ojos, el correntino afirmó, «les digo a todos que luchen por sus sueños, que todo es posible, lo importante es dar lo mejor y dejar algo en esta vida».

Luego de erigirse como campeón mundial, Leo Corrales se arrodilló en el centro del ring y después recibió el abrazo de su padre y entrenador Juan Corrales. Al momento de tomar la palabra, el correntino tomó el micrófono y dio sus sensaciones, «jamás imaginé tanto cariño de la gente, soy el hombre más feliz del mundo. Les digo a todos que luchen por sus sueños, que todo es posible, lo importante es dar lo mejor y dejar algo en esta vida. Gracias a Dios por darme salud, vitalidad y las herramientas para poder dar mi máximo en este deporte que tanto me apasiona».

Luego, agradeció a su primer sponsor, “mi familia, que siempre hizo hasta lo imposible para solventar y bancarme en esta carrera que empecé hace 14 años”. Dirigiendo la mirada a su padre, Juan Corrales, dijo: “Él sabe que es todo para mí. Siento que cumplimos un sueño a la par. Estoy orgulloso de él, además de ser mi entrenador, su mejor oficio es ser mi padre”.

Con la caballerosidad y el respeto que lo caracterizan, Leo pidió un fuerte aplauso y reconocimiento para su rival, Alessandro Pani y para su equipo Rondelli. “Fue un excelente rival, un verdadero caballero y atleta. Van mis respetos, fue un gran peleador, tuve que luchar al máximo para poder vencerlo”, declaró el correntino.

Por su parte, Juan Corrales, papá de Leo y uno de los referentes a nivel nacional e internacional que tiene este deporte, ocupando actualmente la presidencia de la Federación Correntina de Kick Boxing, también emocionado afirmó que «de sueños se vive y Leo hizo realidad el suyo, algo por lo que tanto luchó». «Yo tuve un sueño y la posibilidad de pelear por un título mundial hace quince años y por esas cosas del deporte no se me dio, pero lo importante es intentarlo siempre y dejar todo», acotó Juan Corrales, finalizando con esta reflexión: «Leo es mi sucesor, ahora ya tiene su cinturón de campeón mundial y no tenemos dudas que es el espaldarazo para que siga adelante con su excelente campaña como deportista».

