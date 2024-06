Lucía Galán contó que tiene que ser operada por un quiste premaligno en el páncreas

Lucía Galán reveló que está atravesando un delicado estado de salud y que deberá ser operada muy pronto a fin de prevenir un cáncer de páncreas. “Hola qué tal a todos. Quise dar personalmente este mensaje para que tengan la noticia de primera mano. El año pasado en Madrid, haciéndome una tomografía computada por un tema de infección de bronquios, los médicos hicieron milagrosamente un descubrimiento”, comenzó contando la cantante del dúo Pimpinela en un video que subió al feed de su perfil de Instagram.

“Encontraron un quiste premaligno en mi páncreas. Se hizo un seguimiento exhaustivo en todo este tiempo y la conclusión a la que se llegó es que tengo que ir a cirugía, tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste, pegado a la pared, es un quiste mucinoso, como lo llaman los médicos, y esto es para prevenir el cáncer de páncreas”, agregó detalles la hermana de Joaquín Galán.

“Esto fue un hallazgo milagroso, que a pesar de todo lo difícil que va a ser atravesar esto, agradezco a Dios que me lo hayan detectado a tiempo. Y también quiero pedir, quizás a los médicos que hagan estos controles de abdomen, para prevenir tantos cánceres de páncreas… Que ya cuando uno está mal es demasiado tarde, porque hizo metástasis por todo el cuerpo”, dijo a continuación Galán.

“Un beso muy grande para todos, van a tener noticias de cómo salió todo y cómo va siendo el proceso”, cerró Lucía con su mensaje grabado. Muy pronto, la publicación se pobló de “me gusta” e incontables mensajes de aliento de parte de sus seguidores, pero también seres queridos y colegas suyos.

“Amiga querida, somos muchísimos alrededor del mundo acompañándote! Bien pronto estarás gritándole a Joaquín, como corresponde! Y gracias a Dios por este hallazgo!”, le dedicó Silvina Chediek. “¡Vamos Luchi! Acá estamos todos los que te queremos teniendo los mejores pensamientos”, le escribió Julia Zenko. “Vamos Gachi, que de esta salís más fuerte”, publicó María Laura Santillán. Otras famosas, como Eugenia Tobal o Susana Roccasalvo, le dedicaron emojis de corazones.

En mayo pasado y tras años de polémicas y versiones sobre su vínculo con Diego Maradona, Galán se cruzó por primera vez con Dalma Maradona. Entre miradas y opiniones, la exnovia del astro del fútbol y la hija del Diez hablaron de su relación durante un nuevo programa en el ciclo que conduce Ángel de Brito por el canal de streaming Bondi.

“¿Con Dalma se habían cruzado alguna vez?”, comenzó preguntando el conductor al ver la reacción de sus seguidores en el chat del programa. Con algo de timidez, la cantante sostuvo: “Con Claudia sí, pero con Dalma nunca. Está todo bien”. En línea similar, la hija mayor del astro del fútbol agregó: “Obvio, quieren que diga algo polémico pero cero, la mejor. Realmente no tengo problema con nadie como para decir que no venga, nunca haría eso”.

Así las cosas, una vez que terminó el programa, cada una de las protagonistas contó sus sensaciones del cruce. La primera en salir fue la cantante del dúo Pimpinela, quien dialogó con el equipo de LAM (América): “El encuentro fue muy bueno. Yo siempre fui muy respetuosa, una historia que fue mía antes de que ellas existieran. Tengo buena relación con Claudia, así que siempre fue de mucho respeto, no hay ningún inconveniente como para no poder encontrarnos y reírnos como lo hicimos”.