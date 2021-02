Luciana Salazar no vuelve a Polémica en el bar

Compartir

Linkedin Print

“Voy a ser una de las mujeres que van a estar en la mesa hablando de todos los demás. Está bueno porque ahí se habla de todo. Estoy muy contenta. Para mí es un desafío porque voy a estar rodeada de hombres. Va a estar bueno y celebro que se le dé lugar a la mujer para hablar de todo. Está bueno que nos den el lugar que tanto nos merecemos y por el que peleamos día a día”.

En marzo del año pasado, Luciana Salazar firmó contrato para sumarse al equipo de Polémica en el bar, el ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América. Apenas unos días después de haber sellado su incorporación, el presidente Alberto Fernández dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus y la modelo decidió quedarse en su casa para proteger a su hija y a sus padres, que por su edad formaban parte del grupo de riesgo.

Finalmente, la conductora debutó en el programa en junio y en su primer día expresó su felicidad. “Qué lindo estar en esta mesa”, celebró por ese entonces. Su participación siguió hasta fin de año y en enero se fue de vacaciones a Miami, en donde –según ella confirmó en las últimas horas– contrajo coronavirus, motivo por el cual debió extender su viaje ya que debió permanecer aislada allí y luego pudo salir y disfrutar de sus días libres.

A su regreso se confirmó que Luciana no volverá a la mesa de Polémica en el bar. “Fue una decisión absolutamente mía y que no tiene nada que ver con el programa”, explicó. Y en la emisión del martes, Mariano Iúdica contó, con cierta indignación, el modo en que Salazar abandonó el grupo de WhatsApp que comparte todo el equipo. Fue en el marco de un debate sobre el Vacunatorio VIP: “¡Tenía razón Luciana Salazar, entonces!”, asintió el conductor sobre las palabras de su ex compañera.

Sin embargo, aprovechó la ocasión para contarles a los televidentes cómo la modelo se despidió de sus compañeros y los mensajes que les envió, sin dejar que ellos pudieran responderle. “Hoy dijo: ‘Chau, chicos, nos vemos’. Y se fue del grupo… ‘Los quiero mucho, pasé un año bárbaro’”, reprodujo las palabras de la modelo, y lanzó un reclamo: “No esperó un: ‘Yo también’. ¡Se fue del grupo!”.

En las últimas horas, Luciana Salazar protagonizó un fuerte cruce en Twitter con Fernando Iglesias, diputado nacional por Cambiemos. “Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno”, escribió la modelo en su red social. Y de inmediato recibió la respuesta del político: “Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana”.

“Cómo te calientan mis tweets, Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita”, respondió la conductora.

Dando por finalizado el cruce, el diputado referente de Cambiemos utilizó una agresión sexista en su contestación: “Puede ser. Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos”.

Compartir

Linkedin Print